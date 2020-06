Certificat energetic: pentru ce tipuri de cladiri este necesar, valabilitate si modalitatea de obtinere

Ziare.

Este vorba despre un act cu caracter tehnic si care se poate obtine doar cu ajutorulIn randurile ce urmeaza sunt prezentate informatii utile pe care se recomanda sa le cunoasca proprietarii de imobile.Pentru inceput, proprietarii de imobile trebuie sa stie ca certificatele energetice sunt necesare pentru majoritatea tipurilor de cladiri ce se vand, inchiriaza, renoveaza major sau se receptioneaza (receptia finala pentru cladirile nou construite): apartamente, case, restaurante, hoteluri, pensiuni, moteluri, respectiv cladiri in care vor fi desfasurate activitati cu publicul larg, asa cum sunt spitalele, scolile, institutii publice etc.Este adevarat, exista si cateva categorii (mai putine) de imobile pentru care certificatele energetice nu sunt obligatorii, asa cum sunt lacasurile de cult (manastiri, biserici etc), cladirile care nu sunt folosite pentru o perioada mai mare de 2 ani, dar si cladirile care au valoare istorica insemnata etc.In ceea ce priveste valabilitatea certificatelor energetice, ea ajunge pana la 10 ani. Persoanele care, insa, aduc imbunatatiri majore cladirilor pe care le detin pot solicita reluarea intregului proces de obtinere al certificatelor.De exemplu, cei care isi izoleaza locuintele sau care schimba ferestrele cu unele mai noi, care sunt considerate a fi net superioare din punct de vedere al calitatii pot obtine o incadrare intr-o clasa energetica mai buna decat la prima evaluare.In acest fel, oamenii pot stabili ulterior preturi mai mari de inchiriere sau isi pot evalua imobilele la preturi mai mari, daca doresc sa le vanda.Persoanele care au nevoie de certificate energetice trebuie sa intocmeasca dosare cu cateva dintre actele cladirii in copie (auditorii va pot spune de ce documente aveti nevoie).In plus fata de informatiile obtinute din actele constructiei, specialistii se deplaseaza la fata locului pentru a obtine informatii despre bunul supus certificarii. La finalul procesului, auditorii atestati emit actul.Ei incadreaza imobilele intr-una din cele 7 clase energetice reglementate oficial, unde A este cea mai buna, iar G este cea mai slaba.Simplu de obtinut, dar extrem de importante in economia domeniului imobiliar, certificatele energetice ajuta inclusiv la crearea unei radiografii a imobilelor din Romania din punct de vedere al eficientei lor energetice.