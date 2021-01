Cine are nevoie de un Cod EORI si cand trebuie solicitat acesta?

Depunerea unei declaratii vamale pe teritoriul vamal al Uniunii,

Trimiterea unei declaratii sumare de intrare (ENS),

Depunerea unei declaratii sumare de iesire (EXS),

Depunerea unei declaratii de depozitare temporara pe teritoriul vamal al Uniunii.

Pentru a putea functiona ca transportator de marfuri conectat la sistemul vamal, si pentru a primi notificarile prevazute in legislatia vamala cu privire la depunerea sau modificarea declaratiilor sumare de intrare.

in cazul in care o astfel de inregistrare este ceruta de legislatia nationala a unui stat membru;

in cazul in care persoana se angajeaza in operatiuni pentru care trebuie furnizat un numar EORI in conformitate cu legislatia vamala a UE.

Operatorul economic poate fi o companie (persoana juridica) sau o persoana fizica.

Orice operator economic stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii are nevoie, in scopuri vamale, de acest numar EORI pentru a derula operatiuni de import-export. In felul acesta, te asiguri ca nu iti raman coletele blocate in vama atunci cand sosesc in tara.Operatorii economici care nu au domiciliul pe teritoriul vamal al Uniunii au nevoie, de asemenea, de un cod EORI pentru o serie de situatii precum:Persoanele, altele decat operatorii economici, vor primi un cod EORI in urmatoarele situatii:In mod normal, firmele care fac export, sunt obligate sa solicite atribuirea codului EORI inainte de trimiterea bunurilor, in timp ce firmele care fac import trebuie sa solicite obtinerea codului inainte ca marfa sa ajunga in tara. Pentru a evita orice fel de problema, este recomandabil ca societatile comerciale sa solicite un cod EORI imediat dupa infiintarea societatii.Pentru a verifica daca detii deja un numar EORI, poti accesa site-ul Uniunii Europene: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=ro unde introduci codul EORI (RO+CUI sau RO+CNP) si apesi pe butonul "Valideaza".In cazul in care nu a fost emis un numar EORI pentru tine sau societatea ta, poti obtine numarul EORI rapid si cu cheltuieli foarte mici completand formularul disponibil pe site-ul cod-eori.ro sau trimitand actele necesare la adresa generare@cod-eori.ro. Vei obtine codul imediat, in 1 - 2 zile lucratoare, in functie de Directia Vamala de care apartii.