Jeff Bezos nu mai e cel mai bogat om din lume. Cine l-a depasit

Francezul Bernard Arnault are o avere neta estimata la 186,3 miliarde de dolari, informeaza Forbes , fata de "doar" 186 de miliarde de dolari cat a cumulat Bezos. Practic, francezul este mai bogat cu 300 de milioane de dolari decat Jeff Bezos.In timp ce Bezos si-a construit averea ca proprietar al Amazon, Arnault si-a construit brandul si a facut avere din articole de lux. LVMH este compania aflata in spatele unor branduri ultra cunoscute la nivel mondial in domeniul luxului, precum Louis Vuitton, Dior, Celine, Moet, Hennessy si Tiffany.Conform sursei citate, averea magnatului din Franta a crescut "datorita" pandemiei de Covid-19. "Crizele ne fac mai puternici", declara, la sfarsitul lunii aprilie, Bernard Arnault.In topul celor mai bogati oameni din lume, Arnault si Bezos sunt urmati de Elon Musk , care are o avere de 147,3 miliarde de dolari.