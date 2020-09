Platforma e-commerce: Pandemia a dus la cresterea cu 50% a numarului comenzilor si cu 64% a valorii acestora

"Contextul actual a redefinit segmentul e-commerce, ducand la o crestere accelerata atat in numarul comenzilor, cat si in valoarea lor. Cresterea valorica din cele 6 luni de pandemie se ridica la 64%, potrivit datelor MerchantPro, platforma locala SaaS de eCommerce. In aceeasi perioada (martie -august 2020), numarul comenzilor a crescut cu 50%. Intr-un context normal, aceasta dinamica de reorientare de la offline spre zona de online s-ar fi realizat in 3-4 ani", arata compania.Perioada de debut a starii de criza, marcata de lunile de restrictii si de distantare sociala, a adus cresteri mai mari, insa dinamica pozitiva s-a mentinut si dupa relaxarea restrictiilor. Astfel, la nivelul lunilor de vara iunie-august 2020 s-a observat o crestere valorica de 52% fata de acelasi interval din 2019, arata datele platformei.La nivelul celor peste 1.500 de magazine din Romania active pe platforma MerchantPro, valoarea tranzactiilor a crescut in luna august cu aproximativ 35% fata de perioada similara din 2019.O crestere de 30% s-a inregistrat si in numarul comenzilor plasate pentru magazinele care functioneaza pe platforma."Perioada aceasta a adus o schimbare clara in comportamentul de consum al romanilor, dar si in abordarea de business a antreprenorilor. Este clar ca digitalizarea a reprezentat mai mult decat o solutie de moment. Multi antreprenori au reusit sa deschida noi oportunitati si directii de business. Eficientizarea proceselor si in anumite cazuri reducerea costurilor - prin trecerea pe online - au contribuit de asemenea la o stabilizare pentru acestia intr-o perioada extrem de volatila", a declarat Arthur Radulescu, CEO Merchant Pro.Perioada a marcat si schimbari in zona domeniilor active pe platforma. Astfel, initial a crescut interesul pentru zona produselor de consum necesare, mai exact in domenii precum alimentar si curatenie. Apoi interesul romanilor a mers si catre zona magazinelor cu servicii si produse din segmentul home&deco, bricolaj si produse pentru casa. Magazinele de pe segmentul fashion au luat avant in perioada de vara, pe fondul reducerilor sezoniere si schimbarii anotimpurilor, dar mai ales al inceperii scolii."La inceputul acestei perioade s-a crezut ca odata cu iesirea din starea de urgenta este posibil sa se revina la comportamentul obisnuit si sa se inregistreze cresteri mai mici sau chiar scaderi in online. Dimpotriva, zona de online a continuat sa creasca. Observam ca aceasta noua predilectie pentru online - atat din partea furnizorilor de produse si servicii, cat si a clientilor finali - se mentine si nu da semne ca reorientarea aceasta este una temporara. Practic, aceasta schimbare de comportament ar fi avut loc, intr-un context normal cu dinamica anuala de 15-20%, in circa 3-4 ani", a mai precizat Arthur Radulescu.Pentru perioada septembrie-decembrie, reprezentantii MerchantPro estimeaza mentinerea acestui trend ascendent, dar si o crestere in numarul de magazine online.MerchantPro a terminat 2019 cu o cifra de afaceri de 500.000 euro, in crestere cu 15% fata de anul anterior. In primele 6 luni ale acestui an, cresterea afacerilor MerchantPro a fost de 25%.Compania este noua identitate a platformei autohtone ShopMania BIZ. Platforma MerchantPro este folosita la nivel regional, iar peste 5.000 magazine online i-au utilizat functionalitatile in cei peste 10 ani de prezenta pe piata.MerchantPro este un proiect al companiei ShopMania Net, care se adreseaza antreprenorilor din ecommerce din Romania si Europa, prin functionalitati de ecommerce, servicii de suport si solutii personalizate, adaptate necesitatilor specific de dezvoltare.ShopMania Net a avut o cifra de afaceri de 1 milion de euro in 2019. Compania opereaza comparatorul de preturi Shopmania.ro si platforma de e-commerce MerchantPro, care reprezinta 50% din business.