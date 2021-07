Comisarul Departamentului pentru Dezvoltare Economică din Georgia vizitează Intracom Telecom

În timpul vizitei, comisarului i-a fost prezentat portofoliul extins al companiei de soluții inovatoare, promovat de subsidiara americană a Intracom Telecom, și a fost informat cu privire la activitățile companiei pe piața menționată anterior. În acest cadru, executivii de rang înalt ai Intracom Telecom au prezentat detaliat Wireless Network Solutions si activitatile IoT /IPTV din Statele Unite și au discutat despre oportunități viitoare, noi colaborări și proiecte în țară și în regiunea Americii de Nord. Discuția a inclus, de asemenea, facilitățile și programele puse la dispozitie de catre statul american Georgia pentru companiile ce se infiinteaza și doresc sa-si îmbunătățeasca operațiunile în acest stat. Un accent special a fost pus pe soluțiile FWA WiBAS ™ ale Intracom Telecom ce vin in intampinarea eforturilor tarii de a reduce "decalajul" digital în zona rurala a SUA și în special, în statul Georgia.Pat Wilson, Comisar al Departamentului pentru Dezvoltare Economică din Georgia, a declarat: "În timpul vizitei mele la Intracom Telecom, am putut vedea în mod direct cum software-ul inovativ și soluțiile ultra-broadband vor continua să modeleze lumea telecomunicațiilor și a tehnologiei wireless. Subsidiara Intracom Telecom situate in Duluth, Georgia, își poziționează în mod unic operațiunile pentru a acoperi clienți din întreaga Americă de Nord, în același timp valorificând talentul și resursele pe care statul le oferă în continuare companiilor de tehnologie din întreaga lume."Kartlos Edilashvili, CEO Interim al Intracom Telecom Group, a comentat: "A fost plăcerea noastră să îl primim pe domnul Pat Wilson la sediul nostru și să discutăm modalități de a ne promova întregul portofoliu pe o piață de interes strategic pentru Intracom Telecom. Sunt încrezător că discuția noastră fructuoasă a stabilit un canal de comunicare sincer și deschis ce aduce doar rezultatele pozitive ambelor părți."