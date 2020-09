Comisarul UE Paolo Gentiloni spune ca marile companii de tehnologie ar trebui sa plateasca taxe corecte in Europa, acestea avand de castigat de pe urma crizei coronavirusului

Comentariile sale vin pe fondul unei diferente de opinie intre Statele Unite si Uniunea Europeana privind impozitarea unor companii precum Apple , Alphabet si Amazon."Este o problema majora", a declarat Gentiloni, recunoscand dificultatea de a depasi diferentele cu Statele Unite.Cu toate acestea, fostul prim-ministru italian a adaugat ca nu mai este posibil "sa acceptam ideea ca acei uriasi, castigatorii crizei, nu platesc o suma echitabila de impozite in Europa".In 2018, Comisia Europeana a propus o taxa digitala de 3%, argumentand ca sistemul fiscal trebuie actualizat pentru era digitala. Cu toate acestea, Casa Alba a declarat ca o taxa digitala este nedreapta, deoarece are un impact disproportionat asupra firmelor americaneLa acea vreme, Comisia Europeana a afirmat ca companiile digitale, in medie, platesc o rata de impozitare efectiva de 9,5% - comparativ cu 23,2% pentru companiile traditionale.Cu toate acestea, in urma pandemiei de Covid-19, companiile Big Tech au fost in avantaj, multi consumatori bazandu-se pe aceste companii pentru munca de acasa, cumparaturi si ramanerea conectata."Gigantii platformelor digitale sunt castigatorii reali ai acestei crize, din punct de vedere economic", a adaugat Gentiloni. "Cu totii traim acest lucru in vietile noastre."Intre timp, guvernele au nevoie disperata de finantare suplimentara si impunerea de noi impozite este o modalitate cheie de realizare a acestui lucru.In acest context, UE incearca sa propuna o noua taxa digitala in 2021, daca negocierile la nivelul OCDE se prabusesc pana la sfarsitul anului."Daca nu vom avea rezultate decente la nivel global, Comisia Europeana va iesi anul viitor cu propria noastra propunere", a spus Gentiloni.Intr-o lovitura data negocierilor, Statele Unite au iesit din discutii in iunie - provocand indoieli cu privire la orice progres fezabil din acest an.Gentiloni a spus ca s-au inregistrat progrese la nivel tehnic, dar viitoarele alegeri prezidentiale din Statele Unite au avut impact asupra procesului."Suntem intr-un an electoral in SUA si cred ca si asta are o influenta", a spus el, adaugand ca, cu toate acestea, UE avea nevoie "sa insiste asupra necesitatii unei solutii globale".Citeste si: