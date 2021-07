Conferinta OFA UGIR: " Structurile asociative ale mediului privat trebuie sa puna presiune pozitiva asupra statului"

Dezbaterile s-au axat pe doua teme fundamentale: "Cum ne reinventam afacerile dupa pandemie?" si, respectiv, "Transformarea digitala a afacerilor: de la supravietuire in situatie de criza, la inovare si crestere pe termen mediu si lung".A fost o conferinta care a atins cele mai dureroase probleme ale antreprenorilor dupa perioada de criza pandemica, iar discutiile au fost directe, atingand cele mai nevralgice probleme in relatia antreprenorilor cu statul.Adriana Fagarasian, presedinte OFA UGIR Brasov a deschis lucrarile conferintei.Mirabela Miron, presedinte OFA UGIR a atras atentia, in interventia sa, asupra unei carente nationale: "Romania se confrunta in continuare cu provocarea unei dezvoltari dezechilibrate, a surmontarii unor decalaje regionale si chiar intra-regionale considerabile, cu reluarea exodului de forta de munca (resimtit extrem de dur de catre cei din horeca, in acest sezon estival). Recent, am aflat ca al doilea oras al tarii ca populatie nu mai este Cluj-Napoca, ci Londra, unde locuiesc si muncesc legal peste 350 de mii de romani; in plus, doar in Marea Britanie avem aproape un milion de conationali.Structurile asociative ale mediului privat trebuie sa puna, mai mult ca oricand, presiune pozitiva asupra statului si trebuie sa se implice in mod activ in aceasta revolutie cu care suntem cu totii datori generatiilor viitoare", a sustinut Mirabela Miron.Radu Godeanu, vicepresedinte UGIR, a precizat, de la bun inceput, ca "deciziile de repornire economica sunt in partea guvernamentala".Claudiu Nasui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, a afirmat transant: "Statul nu creeaza valoare! Valoarea este creata de cei care muncesc, de antreprenori care preiau riscuri, care aloca un capital, iar statul trebuie sa-i ajute pe oamenii acestia sa aiba cat mai putine poveri. (...)"Sunt de parere ca sectorul public trebuie sa invete de la cel privat. In privat exista motorul unei economii sanatoase! Noi, la minister, trebuie doar sa asiguram infrastructura, astfel incat fiecare antreprenor sa investeasca in ce sector doreste si sa isi desfasoare activitatea fara prea multe bariere. Cu cat esti mai mic, cu atat trebuie ca statul sa te lase mai mult in pace, astfel incat sa poti sa cresti, iar ulterior sa poti duce o povara fiscala, dar si o reglementare mai mare. Aceasta este filosofia pe care doresc sa o promovez", a spus Claudiu Nasui. Ministrul economiei a pledat pentru introducerea "celei mai ample masuri fiscale de la cota unica incoace": reducerea impozitarii pe salariul minim. "Semnalul intr-o piata libera este pretul, iar pretul muncii al reprezinta salariul. Ori, dintr-un salariu, statul iti ia jumatate! In esenta, faptul ca noi, statul luam jumatate din salariul minim este o supraimpozitare a muncii, comparativ cu standardele europene. Suntem lideri in Europa la impozitarea salariului minim, ceea ce ne creeaza o serie de probleme, inclusiv aceea ca noi ne golim tara de forta de munca.Pentru ca noi avem forta de munca, numai ca ea nu munceste in Romania, ci afara!", a recunoscut ministrul economiei.O interventie mult asteptata, referitoare la ajutoarele de stat pentru HoReCa, a fost cea a lui Paul Ene, secretar de stat in ministerul Economiei. Acesta, venind din mediul privat, a recunoscut ca are o imagine destul de proasta despre administratia publica si ca este nevoie de o schimbare radicala a mentalitatii: "Nu poti sa pui oameni care au lucrat toata viata in administratia publica, sa analizeze un plan de business, ei nestiind ce inseamna o firma, in viata reala. Si atunci este evident ca lucrurile merg greu, mai ales cand aceste proceduri sunt facute de functionari publici, pentru ca ei nu au experienta necesara".Adrian Vestea, presedintele Consiliului Judetean Brasov, a promis ca actualul "calvar de pe Valea Prahovei" trebuie sa se termine si sa fie construita o data autostrada Comarnic -Brasov. Pana atunci, presedintele Consiliului Judetean a dat asigurari ca, incepand de anul viitor brasovul va avea primul aeroport realizat in Romania, in ultimii 50 de ani. "Pentru prima data in Romania, vom fi dirijati printr-un turn virtual".Prefectul Brasovului, Mihai Calin Vasii, s-a aratat solidar cu antreprenorii din sala: "Stiu ca ati avut, ca noi toti, o perioada grea, pentru ca niciun plan de afaceri nu a prevazut criza pandemica".Ciprian Teleman, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, le-a marturisit participantilor la conferinta ca a parcurs crizele sanitare si starile de alerta, respectiv, de urgenta, ca orice alt antreprenor, fiindca activa in mediul privat la acel moment: "Intr-o noapte s-a schimbat totul. Ne-a lovit ca un tsunami! Si atunci, ce-am facut? Ne-am dus catre oameni: oamenii trebuie sa fie pe primul loc. I-am linistit ca o sa avem grija de ei, indiferent ce s-ar intampla".Ministrul Teleman a sustinut ca, in mandatul sau, isi propune sa democratizeze achizitiile publice, pe partea de IT: "Democratizare inseamna crearea acelui sentiment de incredere pentru antreprenori, ca pot fi furnizori catre statul roman. In narativul popular, exista ideea ca informatizarea s-a facut cu anumite grupuri de firme", a mai spus ministrul. Ciprian Teleman a evidentiat importanta digitalizarii si transformarea digitala pentru un business, cum trebuie sa ne raportam la competitie si cum abordam inovatia: "Natural, noi nu avem o lejeritate a inovatiei. Suntem crescuti in modelul: "Trebuie sa fii de zece. Daca esti de 9, ai gresit! Avem inhibitii la a gresi. Si de aici mai departe, este un drum ingust, de pe care nu iesim! Ori, stiti foarte bine, ca antreprenori: greseala este cea mai buna scoala!", a spus ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii. In final, Ciprian Teleman le-a recomandat participantilorcartea lui David Rogers - "Cinci arii ale transformarii digitale", o carte foarte practica, cu idei concrete despre accelerarea business-ului.Despre importanta digitalizarii afacerii a vorbit si Robert Sova, presedinte CECCAR: "Digitalizarea nu mai este un moft, ci este un must. Fara a digitaliza business-ul, fara a digitaliza administratia publica, nu mai poti fi performant in zilele noastre. Industriile viitorului vor fi cele care vor fi intensive in tehnologie".Prezentari foarte relevante au sustinut si antreprenorii prezenti la conferinta: Dragos Petrescu, presedinte executiv RBL, Dana Tudor Tanase, CEO Creative Bright, Mihaela Mariuca, managing partner AVISSO, Cristina Cremenescu, managing partner Energy Coach, Vasile Roman, managing partner Roman Partners, Renate Popescu, presedinte OFA Bihor, Ionut Tata, founder&CEO Iceberg Plus, Dinu Mazilu, director zonal retail BCR, Claudiu Vranceanu, co-fondator CV Connections si initiator al programului Scale Out si Iulian Dorobantu, director dezvoltare tehnologica al Constructii Erbasu SA.