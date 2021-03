CONNEXIONs - Simulari 3D si realitate virtuala pentru combaterea crimei organizate

Un raport Europol emis in 29 ianuarie 2021 avertizeaza ca grupurile de crima organizata folosesc din ce in ce mai mult violenta pentru a-si indeplini obiectivele - iar acest lucru reprezinta o amenintare serioasa la adresa securitatii publice in UE. In ultimii ani, a existat o crestere a numarului de incidente violente asociate cuIn plus, analiza indica o disponibilitate din ce in ce mai mare din partea grupurilor infractionale de a recurge la violenta letala., spune, pentru site-ul oficial Europol.In lupta lor continua impotriva crimei organizate si a terorismului, marea provocare a Agentiilor de aplicare a legii (LEA) din intreaga Europa este nu doar de a detecta si investiga incidentele, ci de a face predictii eficiente si de a preveni astfel de activitati. Pentru acest scop, ofiterii de politie trebuie sa coreleze date din mai multe surse eterogene si sa aiba acces la informatii ale diferitelor parti interesate implicate. De asemenea, pentru a facilita planificarea operationala si tactica a investigatiilor, LEA trebuie sa gaseasca solutii pentru a simula () atacuri in locuri vulnerabile, cum ar fi cladirile si spatiile publice.Platforma IoT imersiva generatoare interconectata de detectare a criminalitatii si terorismului, predictie, investigatie si servicii de prevenire numitaeste rezultatul unui proiect european care a inceput in septembrie 2018 si se afla in faza de implementare pana la finele acestui an. A fost conceputa ca o solutie integrata, care imbunatateste semnificativ capacitatile LEA de a aduna informatii, de a analiza si investiga mai eficient activitatile legate de crima organizata si de terorism.Ce deosebeste acest proiect de alte proiecte de cercetare similare finantate de UE este faptul ca urmareste intregul proces de detectie a crimei organizate, de la etapa in care o infractiune este pregatita (prin pastrarea digitala a dovezilor fizice) pana la etapa finala procesului.Solutiase bazeaza pe integrarea multidimensionala si corelarea datelor multimodale eterogene si are ca scop identificarea, extragerea si intelegerea continutului (elemente multimedia combinand text, imagine, video si audio postate adesea in mai multe limbi) de pe Social Media, de pe internet, dar si Deep sau Dark Web. De asemenea,cerceteaza si dezvolta metode de promovare a achizitiei de date si informatii de la un numar mare de dispozitive si senzori finali pentru monitorizarea retelei si analiza datelor.Pentru a raspunde cerintelor identificate de LEA, CONNEXIONs foloseste Realitate Augmentata (AR) si Realitate Virtuala (VR), precum si reconstructie 3D. Solutiile CONNEXION vor spori astfel capacitatea utilizatorilor finali de a planifica si controla operatiunile pentru misiuni complexe.In calitate de partener tehnic,asigura integrarea pe platforma CONNEXIONs a aplicatiilor dezvoltate pentru utilizatorii finali, precum si a serverului pentru platforma; dezvolta aplicatiile pentru monitorizarea, gestionarea si controlul unitatilor, echipelor si agentilor in timpul operatiunilor de siguranta publica si de aplicare a legii; dezvolta serviciile de vizualizare in alerta pentru diverse surse de date si senzori inainte si in timpul operatiunilor de aplicare a legii.va revizui respectarea arhitecturii si integrarea sistemului general.De asemenea, SIMAVI este liderul pentru dezvoltarea si integrarea platformei CONNEXIONs, principalele sale responsabilitati fiind: crearea arhitecturii si specificatiilor tehnice ale CONNEXIONs, inclusiv a infrastructurii de ingestie de date; sa asigure schimbul de date de securitate; sa integreze componentele CONNEXIONs intr-o solutie coerenta; sa testeze sistemul din punct de vedere tehnic.si-a unit expertiza si know-how-ul pentru acest proiect cu alti 17 parteneri din 12 tari europene. Coordonatorul proiectului este Centre for Research and Technology-Hellas (CERTH) din Grecia si alaturi de acesta sunt implicati in proiect: Serviciul de Protectie si Paza (Romania), Motorola Solutions MSIL (Israel), Sheffield Hallam University (Regatul Unit), NUROMEDIA GmbH (Germania), Universidad Pompeu Fabra (Spania), Police Service of Northern Ireland (Marea Britanie), Hochschule fur den offentlichen Dienst in Bayern (Germania), Ministerio da Justica (Portugalia), Engineering Group (Italia), The International Cooperation Department of the French Ministry of Interior (Franta), Serviciul de Protectie si Paza de Stat (Moldova), Munich Police Headquarters MP (Germania), Universitat Wien (Austria), Kentro Meleton Asfaleias KEMEA (Grecia), Foundation for Research and Technology Hellas (FORTH) (Grecia).Acest proiect a primit finantare din programul de cercetare si inovare al Uniunii Europene Orizont 2020 in baza acordului de subventionare nr. 786731.Pentru mai multe informatii: https://www.connexions-project.eu Twitter: https://twitter.com/CONNEXIONsEU