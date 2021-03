Consumabile, cosmetice si soluti profesionale pentru hoteluri

Oaspeti trebuie sa beneficieze de cele mai bune tratamente, astfel incat acestia sa revina cu drag ori de cate ori doresc sa plece intr-o vacanta placuta si relaxanta, precum sa si recomande mai departe serviciile respective, daca au fost multumit.In momentul in care discutam despre un hotel ca afacere, orice antreprenor trebuie sa porneasca din start cu ideea de a presta cele mai bune servicii pentru clienti sai. Consumabilele pentru hoteluri sunt extrem de importante pentru cresterea calitati serviciilor pe care le oferi, fiind detalii cu privire la care oamenii vor tne mereu cont. Daca aceste produse si accesorii exista in fiecare camera, sunt curate, miros placut si sunt aranjate cu atente, cu siguranta va exista si un feedback pozitiv din partea clientlor.Pentru ca orice mic detaliu poate face diferenta pentru hoteluri sau pensiuni, alegerea unor prosoape si halate pentru hotel, impreuna cu simplii papuci de unica folosinta pentru hotel de calitate, este una extrem de importanta, care va bucura oaspeti.Indiferent daca este vorba despre un hotel de lux sau unul cu mai putne stele, curatenia trebuie sa existe mereu si trebuie sa fie dublata de produse eficiente si modern, precum dispenserele si dozatoarele pentru toalete, uscatoarele de par hoteliere, iar cosmeticele hoteliere de calitate sunt intotdeauna un adaos pozitiv pentru camera de hotel.Se poate alege dintr-un pachet selectat cu grija de produse cosmetice hoteliere, odorizante si textile hoterliere, care garanteaza o experienta la superlativ a vizitatorilor. Oaspetii nu mai cauta doar un pat in care sa doarma si un acoperis deasupra capului, ci doresc experiente, confort, calitate si sa se simta bine in hoteluri cu facilitat deosebite. Vor sa se simta rasfatat in perioada lor de pauza, dupa un timp indelungat de munca. Acest lucru nu se refera neaparat la a avea un jacuzzi sau sauna in camera, ci la acele elemente de baza, pe care le oferit si care pot sa faca diferenta. In plus, majoritatea turistilor isi doresc sa le fie depasite asteptarile atunci cand aleg un hotel, chiar daca nu se numara printre cele mai pretentoase.In plus, in aceasta perioada este foarte important ca in spatile HoReCa sa se foloseasca si produse pentru protectie si dezinfectare , conform noilor reguli, atat pentru sanatatea si bunastarea angajatlor, cat si a clientlor. Curatenia trebuie pastrata perfect, fiecare camera, masa si spatu trebuie dotat cu dozatoare si dezinfectant pentru maini, angajati trebuie sa poarte echipamente de protecte, masti si manusi si sa aiba grija sa fie respectate toate regulile de igiena.Tot pentru pastrarea igienei, se pot folosi si produse pentru catering si accesorii specifice, toate de unica-folosinta, astfel incat dupa folosire, sa poata fi aruncate si reciclate corespunzator. In acest mod, se evita o posibila igienizare deficitara a elementelor de vesela.In industria hoteliera, concurenta este acerba si pentru a avea un grad de ocupare ridicat pe tot parcursul anului, este important sa se ofere aceste facilitat de baza, care ajuta la organizarea unui sejur confortabil pentru oaspet si care ofera un sentiment familiar.