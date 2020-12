Contul Online Business - o solutie digitala marca Libra Internet Bank pentru firme si profesii liberale

Principalele noutati:*Design nou*Experienta de utilizare premium*Flux de deschidere simplu si intuitiv*Semnatura electronica asigurata de catre banca, la semnarea documentatiei contractualePe langa deschiderea unui cont curent in lei, ai si posibilitatea deschiderii unui cont in euro si/sau in dolari, iar odata cu aceasta versiune, poti accesa acest produs bancar de pe dispozitivele mobile. Solutia este disponibila clientilor cu administrator unic.Contul Online Business - oriunde, oricand si de pe orice dispozitiv mobil. Completezi formularul in 5 minute si primesti raspuns in cateva ore.Mai multe informatii despre Contul Online Business poti afla si din cel de-al 4-lea episod Libra Podcast | to the Moon and BANK - Solutii digitale pentru antreprenori.Viziteaza-ne pe website si intra in parteneriat cu Libra Internet Bank, fara hartii si fara drumuri la banca!