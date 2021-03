Covorasele profesionale - un aliat pentru pastrarea curateniei

Este important sa nu lasam microbii si virusii sa patrunda in spatiile in care ne desfasuram activitatea si cu atat mai putin, in unitatile medicale, sanitare, de invatamant sau alimentare. Pentru a asigura o protectie ideala a spatiilor, cele mai eficiente solutii sunt covorasele profesionale dezinfectante , care pot fi instalate la toate intrarile importante ale unitatilor. Indiferent de tipul de spatiu in care sunt folosite, covorasele profesionale dezinfectante raspund tuturor necesitatilor de curatenie si igiena, imbinand astfel un design placut, cu utilitatea si calitatea.Fiind recomandate pentru o multitudine de zone medicale, industriale si zone din segmentul alimentar, covorasele profesionale dezinfectante asigura o igienizare profesionala a spatiilor si o curatenie de lunga durata. Nu traim intr-un loc curat si ferit de bacterii. De aceea, atat in spitale, cat si in spatii in care se pregatesc alimente sau se depoziteaza astfel de produse de origine vegetala sau animala, trebuie sa luam toate masurile de precautie pentru a evita contaminari ce pot duce la imbolnaviri serioase.Altfel spus, cel mai important scop al acestor covoare dezinfectante, este de a retine bacteriile si microbii. Aceste tipuri de covoare sunt tratate in asa fel incat sa poata asigura o igienizare profesionala a podelelor.Profesionistii au nevoie de covoare profesionale, pentru ca acestea ofera beneficii multiple: au un design modern si elegant, antifoneaza, izoleaza termic si au o utilitate esentiala in pastrarea curateniei si a igienei. Pentru birou si domeniile Horeca se poate alege dintr-o gama extrem de variata de covorase HORECA , ideale pentru cladri de birouri, hoteluri sau pensiuni, baruri, restaurante, cafenele si multe alte spatii de mari dimensiuni.Pe langa acestea, foarte importante sunt si covorasele sau stergarele pentru intrare, care sunt ideale pentru retinerea mizeriei adunate pe talpi. Fie ca vorbim despre covorase profesionale dezinfectante sau despre covorasele metalice, care razuiesc murdaria sau despre cele cu sistem de scurgere, care se instaleaza in usile rotative de la intrarile in cladiri, covorasele profesionale joaca un rol important de protectie impotriva mizeriei si a germenilor.Igiena este unul dintre cei mai importanti factori, indiferent de locul unde mergem. De aceea si covorasele de exterior joaca un rol foarte important. Special construite pentru a rezista la factorii de uzura externi, covorasele profesionale pentru exterior sunt realizate din materiale de cea mai inalta calitate. De asemenea, acest tip de covorase este extrem de rezistent la trafic intens si are o durata de viata foarte lunga. Covorasele de exterior trebuie sa fie in primul rand practice. Este si normal, pentru ca sunt asezate chiar la intrarea in locuinta sau in institutii si cladiri de birouri, ceea ce face ca murdaria sa fie tinuta la distanta. Este suficient sa te stergi bine pe acestea, si in acest fel se va mentine curatenia mult mai bine in interiorul spatiilor in care urmeaza sa intri. Covorsele pot fi asezate atat la exterior, cat si la interior, dar trebuie sa fie curatate regulat si obligatoriu, mai ales in aceasta perioada, trebuie sa aplici pe ele un strat de protectie impotriva microbilor.Covorasele profesionale sunt extrem de variate: covorase dezinfectante, covorase HoReCa, pentru birou, industriale, de protectie, personalizabile, fiind potrivite pentru toate tipurile de spatii in care sunt necesare: in cladirile publice, spatii comerciale, aeroporturi, cladiri industriale, fabrici, clinici medicale, hoteluri si banci.