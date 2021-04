Credius marcheaza un nou prag de evolutie in domeniul FinTech prin schimbarile sale digitale

Pornind de la conceptul de baza al termenului de "FinTech" care se rezuma la companiile ce au ca scop imbinarea tehnologiei revolutionare si diversele modele de afaceri inovatoare, modernizarea serviciilor financiare oferite are rolul de a genera o experienta noua. Adaptarea fiecarui proces pentru a oferi unui consumator o experienta unica este pilonul pe care s-a realizat si dezvoltarea Credius "[...] atat in directia modernizarii tehnologiilor financiare traditionale, cat si implementand produse si tehnologii noi. Creditele de consum traditionale oferite de banci, in versiunea Credius, au devenit mai simple, mai rapide si mai comode pentru client, fara sa afecteze politica de prudenta ori sustenabilitatea companiei. Aceasta abordare, urmata de mai multe IFN-uri tehnologizate, a schimbat fundamental asteptarile consumatorilor si a provocat institutiile financiare traditionale, adica bancile, sa dezvolte servicii si tehnologii similare pentru a fi competitivi si a pastra cota de piata."Compania Credius se mandreste si cu lansarea primului credit online in anul 2017, atunci cand sintagma "credit online", nu se afla in motorul de cautare Google Romania. In prezent, aproape orice Institutie Financiara Bancara sau IFN are ca obiectiv de marketing si promovarea creditarii online.Tehnologia avanseaza, iar fiecare IFN care vrea sa ramana relevant, trebuie sa se adapteze. Tocmai din acest motiv, Andrei Bazgan afirma urmatoarele: "De asemenea, continuam sa implementam produse noi pe piata, sa utilizam sistemele progresiste de identificare a clientului, tehnologii Cloud, analize Big Data, precum si tehnologii bazate pe inteligenta artificiala, dar si sa motivam si sa educam clientii cu privire la creditele responsabile."Rapiditatea si confortul sunt doua dintre caracteristicile de baza in functie de care se ghideaza consumatorul atunci cand alege serviciile. Daca ar fi sa creeze o imagine de ansamblu asupra consumatorului general, Andrei Buzgan afirma ca "El este creativ, flexibil, cauta si adopta usor inovatiile digitale. Acesta transforma si remodeleaza serviciile financiare, prin comportamentul sau, pentru ca bancile si IFN-urile sunt nevoite sa se adapteze cerintelor. [...] Astfel au crescut si companiile fintech cum ar fi Revolut, Klarna, TransferWise sau PayPal."Mai mult decat atat, loialitatea unui consumator modern este strict legata de experienta proprie. Serviciile financiare inovatoare, intuitive si comode sunt cele care il fac sa devina un adevarat promotor. Principiile pe care Credius s-a bazat intotdeauna sunt transformarea si optimizarea procesului de creditare. Astfel, s-a produs si research-ul pentru gasirea tehnologiilor inteligente care sa poata reduce timpul pana la obtinerea creditului si, desigur, simplificarea procesului integral.Orice domeniu a trecut prin transformari mai mult sau mai putin, iar implementarea unor instrumente care sa faciliteze experienta clientilor chiar si de la distanta a facut obiectul de studiu al multor companii. Desigur, si serviciile financiare au trecut prin schimbari majore.Cat despre Credius, dupa cum afirma Andrei Buzgan "a trecut prin aceasta transformare relativ usor. De la inceput, activitatea noastra a fost bazata pe tehnologii avansate care ne-au oferit avantajul de a fi cu un pas inaintea competitorilor. Noi doar am continuat dezvoltarea in aceeasi directie. Cred ca o provocare a fost includerea in procesele digitale a persoanelor varstnice, care nu sunt atat de familiarizate cu acest mediu. De aceea, am creat solutii simplificate, care imbina creditarea online cu un suport telefonic complet. Desigur, in aceasta perioada ponderea populatiei care a trecut in mediul online a crescut simtitor."Tehnologiile de interfata vocala (Voice User Interface) se afla printre trendurile actuale si sunt din ce in ce mai utilizate in viata de zi cu zi. Faptul ca numeroase persoane sunt obisnuite sa comunice utilizand comenzi vocale sau sa ajunga mai repede la informatia de care au nevoie rostind efectiv cateva cuvinte - a dus la adoptarea serviciilor de care clientul poate beneficia cu ajutorul vocii.Despre acest fenomen, Andrei Buzgan afirma "Eu cred ca in urmatorii ani dezvoltarea pietei serviciilor financiare si a serviciilor de creditare in special, va fi determinata de dezvoltarea tehnologiilor. Sunt noi generatii de clienti, care nu vor accepta o altfel de relatie cu o institutie financiara in afara celei complet digitalizate. Vom fi martorii unor transformari majore in aceasta directie. Probabil, in curand, consumatorul nu va avea nevoie nici de card, nici de telefonul mobil pentru efectuarea cumparaturilor sau pentru obtinerea unui credit."Este vorba despre evolutie si tocmai din acest motiv Credius a creat o tehnologie cu totul noua de creditare online despre care CEO-ul companiei relateaza "Pot sa afirm ca acest tip de credit este cel mai simplu si cel mai rapid de pe piata. Toata interactiunea clientului cu compania, inca din momentul depunerii cererii de credit pana la momentul obtinerii creditului, este digitalizata in proportie de 100%."Orice utilizator poate parcurge intreg procesul in maxim 5 minute pentru a obtine creditul dorit. Datorita tehnologiei, orice utilizator Credius poate beneficia de acest serviciu 24/7, de oriunde, singurul lucru necesar fiind internetul - ori de pe mobil, ori de pe un PC sau laptop.Despre procesul in sine, Andrei Buzgan afirma urmatoarele "Efortul, din partea clientului este minim, iar posibilitatea erorilor de completare a fost redusa la minim. Odata cu introducerea datelor de contact si incarcarea unei fotografii a cartii de identitate, sistemul pre-completeaza campurile necesare din cererea de credit. Urmeaza validarea acestora, obtinerea acordurilor din partea clientului, apoi interogarea si analiza bazelor de date externe care ne permit sa luam decizia de acordare a creditului. Procesele de analiza si luarea deciziei sunt automatizate, iar timpul de procesare nu dureaza decat cateva minute. Daca s-a aprobat creditul, urmeaza validarea electronica a contractul de credit de catre client, iar banii sunt virati imediat pe cardul clientului. Totul se intampla in conditii de maxima securitate a datelor clientilor si a fluxurilor interne. Folosim tehnologii de ultima generatie de stocare si procesare a informatiilor interne."Cu ajutorul tehnologiei si din dorinta de a oferi confort, rapiditate si siguranta clientilor, Credius a construit un model de business flexibil si digital. Serviciile FinTech puse la dispozitie de aceasta companiei ofera o experienta de creditare complet rentabila, accesibila, personalizata si mai ales transparenta!