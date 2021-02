Cu ce provocari se confrunta comerciantii online in Romania?

Bineinteles, digitalizarea a marcat simultan si o diminuare a tuturor barierelor cu care, in mod normal, se confruntau antreprenorii. In prezent, micii comercianti au acces facil la consumatorii din mediul virtual fara prea multe investitii sau costuri, iar fundamentarea unei afaceri devine o activitate simplista prin intermediul platformelor de tip marketplace.Cu toate acestea, comertul online nu vine doar cu avantaje, ci si cu o serie de provocari pentru toti intreprinzatorii care se orienteaza catre aceasta directie.Spre deosebire de business-urile virtuale de peste hotare, in Romania, consumatorii inca nu au incredere deplina in cumparaturile online. Multe persoane prefera sa vada produsele direct in magazin si nu in fata unui ecran, iar altele se tem pur si simplu de un potential esec. Toate acestea conduc, la randul lor, la diverse impedimente pentru proprietarii de afaceri, precum este riscul refuzarii comenzilor, sensibilizarea consumatorilor, cresterea numarului de feedback-uri negative si, implicit, afectarea reputatiei, etc.Lucian Ciornei este unul dintre antreprenorii romani care au reusit sa depaseasca aceste bariere si sa le castige increderea clientilor. Asadar, magazinul sau online VreauCovor.ro detine printre cele mai bune review-uri, ceea ii atrage, dar si fidelizeaza pe noii consumatori. Intr-adevar, o afacere ca a sa, care se lupta cu o serie de competitori puternici pe plan national implica depunerea unui nivel suplimentar de eforturi. De asemenea, este necesar sa se atinga si un raport excelent intre preturile si calitatea produselor, in asa incat clientii sa fie cu adevarat satisfacuti.Mai mult decat atat, acesta este de parere ca, in mediul virtual, atentia trebuie sa fie directionata in totalitate catre cerintele si nevoile consumatorilor. De ce? Ei bine, atunci cand clientii acceseaza site-ul de pe smartphone sau de pe laptop, au in fata doar o imagine si nu produsul concret.Prin urmare, iscusinta antreprenorilor joaca rolul decisiv, prin oferirea unor detalii suficiente si convingatoare, respectiv prin crearea unui mediu prietenos si sigur pentru utilizatori. Asa se explica si succesul de care se bucura magazinul de covoare VreauCovor.ro . Cu atentie sporita la detalii, cu optiuni variate pentru consumatorii digitali, dar si cu garantia calitatii, afacerea digitala a antreprenorului Lucian Ciornei este dovada ca, indiferent de provocare, mediul virtual reprezinta o piata de desfacere ideala pentru majoritatea domeniilor de activitate.Intr-adevar, desi digitalizarea poate fi considerata o prioritate in randul intreprizatorilor din tara noastra, comertul online inca nu si-a atins nici in prezent potentialul maxim. Astfel, toti cei care dezvolta un business in zona virtuala sunt nevoiti sa isi stabileasca cu grija prioritatile, sa isi actualizeze ori de cate ori este nevoie modelele de afaceri, dar si sa se orienteze asupra castigarii increderii clientilor.