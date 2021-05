Cum alegem corect un covor profesional

Asigura o igiena sporita si mentinerea curateniei in interior pentru un timp mai indelungat, mai ales daca este folosit un covoras dezinfectant sau un covors de intrare special conceput pentru eliminarea mizeriei.

Ofera o buna izolatie fonica, care este ideala atat in locuinta proprie, cat si la locul de munca, in cladirile de birouri sau in hoteluri si pensiuni.

Izoleaza termic si ajuta la pastrarea unei temperaturi placute la interior.

Ofera un design placut si imbunatateste estetica unei incaperi, oferind un aer elegant, modern, clasic, romantic sau industrial, in functie de efectul dorit si de spatiul in care este folosit.

Covorasele profesionale sunt extrem de variate: covorase dezinfectante, covorase HoReCa, pentru birou, industriale, de protectie, metalice, pentru piscine si multe altele, diferite dar extrem de importante, pentru fiecare spatiu in care sunt folosite.Unele dintre cele mai importante tipuri de covorase sunt cele dezinfectante. Fiind recomandate pentru o multitudine de zone medicale, industriale si zone din segmentul alimentar, covorasele profesionale dezinfectante asigura o igienizare profesionala a spatiilor si o curatenie de lunga durata. Indiferent de tipul de spatiu in care sunt folosite, covorasele profesionale dezinfectante raspund tuturor necesitatilor de curatenie si igiena, imbinand astfel un design placut, cu utilitatea si calitatea.Covorasele sunt esentiale tuturor spatiilor si sunt recomandate si pentru intrarile in cladirile publice, spatii comerciale, aeroporturi, cladiri industriale, fabrici, clinici medicale, hoteluri si banci. Acestea sunt special concepute astfel incat sa reziste uzurii, atat la interior, cat si la exterior, unde gradul de murdarire si traficul sunt intense. Materialele profesionale din care sunt realizate garanteaza o utilizare de durata, in conditii intense de folosire.Este un material natural si durabil, utilizat in general pentru covoarele de inalta calitate. Acestea sunt covoare extrem de durabile, rezistente, bune pentru reducerea pierderilor de caldura si pentru reducerea zgomotului. De asemenea, acestea nu se aplatizeaza usor si isi pastreaza aspectul bine in timp.Un covor de nailon de buna calitate vine cu tratamente incorporate, are o rezistenta ridicata la pete si se caracterizeaza printr-o durabilitate buna. Este disponibil intr-o gama larga de nuante si culori, care nu pot fi reproduse in lana.Este un material artificial. Este o alegere populara datorita calitatii sale rezistente la pete.Se aseamana cel mai mult cu lana la aspect si atingere. Este moale, durabil si rezistent la pete. Adesea este folosit pentru covoare texturate sau shag.