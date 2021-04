Cum alegi cea mai buna locatie pentru afacerea ta

In functie de tipul de business pe care il ai, dar si ce masuri ai impus in pandemie, poti determina cum vei folosi spatiul pentru afacerea ta. Daca toti angajatii vor munci direct de la locatie, dimensiunile si echipamentele necesare trebuie sa fie pe lista de prioritati. Spatiul trebuie sa respecte nevoile actuale de distantare fizica si protejarea igienei si a sanatatii. De asemenea, depozitarea echipamentelor si a tuturor lucrurilor necesare pentru buna functionare a businessului va necesita spatiu aditional. Este important ca biroul tau sa aiba toate resursele, de la suficiente prize, hartie si produse de curatenie, la cerneala imprimanta . Tine cont de toate aceste lucruri, mai ales daca angajatii tai lucreaza des cu papetarie si daca vor ocupa spatiul de birouri in fiecare zi full-time.Este diferit daca ai nevoie doar de un spatiu de depozitare, de exemplu, daca lucrezi in sectorul comercial. In cazul in care majoritatea angajatilor muncesc acum de acasa, poti folosi spatiul pentru business ca showroom sau pentru depozitarea produselor pe care le vinzi. Acest lucru inseamna cheltuieli mai putine, dar vei fi nevoit sa te ocupi de echipele care muncesc remote si sa angajezi cativa oameni la locatie. De aceea, este important sa decizi inainte de a cumpara sau de a inchiria un spatiu ce planuri ai pentru viitor.O locatie pentru businessul tau presupune si beneficii suficiente pentru angajati. Indiferent ca ai un business mai mare sau un start-up, spatiile verzi, locurile de parcare si zonele de relaxare de afara sunt necesare pentru un moral ridicat al oamenilor. De aceea, este recomandat sa eviti strazile inghesuite din centrele oraselor, unde angajatii nu gasesc locuri de parcare fara plata si unde nu se pot relaxa in aer liber.In prezent, angajatii nu mai au asteptari de acest fel doar din partea firmelor mari si a corporatilor. Companiile mici sunt nevoite acum sa indeplineasca aceste conditii, in special generatiilor tinere de angajati care intra pe piata muncii. Tine cont de nevoile colectivului tau atunci cand cauti locatia ideala si fa tot posibilul sa le indeplinesti nevoile. Locatia trebuie sa fie si in apropierea statiilor de mijloace de transport in comun si sa ofere posibilitatea de recreere in timpul programului.Businessul tau poate beneficia de amplasarea in preajma competitorilor. Daca serviciile pe care le ofera acestia prezinta diferente evidente sau daca serviciile se bazeaza exclusiv pe online si digital, a face parte dintr-un hub de profesionisti te va ajuta sa te dezvolti. Dar daca oferi servicii directe, de exemplu, in domeniul HoReCa, va exista mereu nevoia de a fi mai bun decat competitia, pentru a nu fi nevoit sa iti inchizi permanent usile.Discuta cu antreprenorii din domeniul tau pentru a afla care sunt cele mai potrivite locatii din punct de vedere logistic si al posibilitatii de succes. O colaborare cu profesionistii din zona ta poate crea noi oportunitati. De asemenea, daca ai o echipa cu care sa te aliezi, preturile pentru spatii pot fi avantajoase, in special daca este vorba de chirie.