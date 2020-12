Cum au facut bani, in pandemie, doi pusti de 12 ani din SUA. Ideea le-a venit dupa ce un ornament din bradul de Craciun a cazut si s-a spart

Ayaan si Mickey Naqvi au amandoi 12 ani si iubesc traditiile de Craciun, precum prepararea de dulciuri si impachetarea cadourilor. Dar, mai presus de toate, le place sa decoreze bradul cu ornamentele familiei, s crie CNN , citat de Digi 24 Intr-o zi, cand cei doi frati din Connecticut agatau ornamentele, unul a cazut si s-a spart. Asa s-a nascut inventia lor, numita "Anchor", o modalitate mai sigura de a agata decoratiunile. Anchor are un dispozitiv care fixeaza ornamentele in siguranta pe brad, in loc sa fie agatate in mod conventional.Ayaan a testat Anchor in cadrul unui proiect scolar, anul trecut, iar cand standul lor s-a aglomerat, a stiut ca el si fratele sau au facut un lucru maret. Inventia s-a transformat repede in afacere."Fratele meu si cu mine am lucrat pentru a proiecta produsul, a-l breveta, a crea un site web, a calcula marjele de profit si am facut propria noastra analiza de piata", a declarat Ayaan pentru CNN.Dupa ce au vandut de peste 1.000 de dolari in primele sase ore ale unui targ local de Craciun anul trecut, baietii au decis sa isi prezinte produsul pe scara mai larga. In cateva luni, Good Morning America a prezentat produsul, care a fost primit cu entuziasm de americani.In doar un an, Ayaan si Mickey au realizat venituri de peste 250.000 de dolari si au donat si vor continua sa doneze 10% din profit catre adaposturile de animale.Desi baietii se bucura de succes, 2020 nu a fost un an usor pentru a incepe o noua afacere."Inceperea unei noi afaceri cu doar trei luni inainte de criza si apoi brusc carantina si scoala de acasa", spune Ayaan. "Facem pasi mici in fiecare zi si am fost atat de uimiti de toate raspunsurile pozitive pentru proiect!", a mai spus unul dintre inventatori.Citeste si: