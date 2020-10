Cum iti dezvolti magazinul online: 7 strategii eficiente

Trebuie sa investesti timp, bani si resurse umane ca sa imbunatesti periodic magazinul online. Iata cateva sfaturi cu privire la caracteristicile pe care sa le incluzi in designul magazinului tau online.Odata cu popularitatea tot mai mare a smartphone-urilor, tabletelor si a altor dispozitivemobile similare, magazinul online trebuie sa fie adaptat pentru a fi compatibil cu dispozitivele mobile. Site-ul trebuie sa includa pagini care accepta dispozitive mobile, elemente usoare si multe altele.Daca vizitatorii trebuie sa petreaca timp pentru a afla ce actiune este asociata fiecarui buton, atunci site-ul tau in mod clar nu a reusit sa-si faca treaba. Pastreaza-l cat mai simplu posibil, pentru ca utilizatorii sa nu devina confuzi.Pe varianta desktop principalele categorii de produse trebuie afisate in meniul de sus. In cazul unui dispozitiv mobil, meniul poate fi redus. Acest lucru asigura utilizarea maxima a spatiului disponibil.Elementele din meniu trebuie sa includa date demografice vizate (cum ar fi barbati, femei si copii) si categorii de produse distincte. In plus fata de aceste optiuni, ar trebui sa aiba si elemente speciale evidentiate, cum ar fi promotiile actuale si cele mai recente colectii.Inainte de a merge la implementarea principala, schiteaza un arbore de produse pornind de la cele mai largi categorii. Acest lucru te va ajuta sa clasifici produsele mai clar si te va ajuta sa stii cum sa progresezi cu fiecare categorie.Tine cont si de publicul tinta in timp ce faci acest lucru. Practica ideala este clasificarea in functie de sex si varsta. Sub aceste principale categorii trebuie sa existe anumite sub-categorii, impreuna cu o bara de cautare deasupra si mai multe optiuni de filtrare pe lateral. Acest lucru va minimiza timpul necesar fiecarui client pentru a ajunge la produsul pe care il cauta.Daca optezi pentru un modul de interfatare eCommerce care-ti va conecta magazinul online cu module operationale si de contabilitate intr-un sistem integrat, poti alege solutii ERP pentru eCommerce , o optiune ideala ca sa cresti randamentul si vizibilitatea site-ului.Daca optezi pentru un chat live, nu ar trebui sa existe o limita de timp impusa functiei de asistenta live a unei marci de comert electronic. Oameni din intreaga lume acceseaza magazinul tau online 24/7. Asadar, asistenta ta pentru chat ar trebui sa fie live 24/7. Un studiu recent arata ca 77% dintre clienti au mai putine sanse sa cumpere daca magazinul nu ofera chat live. Aceasta optiune ar trebui atasata pe fiecare pagina cu o pictograma redusa, dar vizibila.Traim in era platformelor de socializare precum Facebook, Twitter, Instagram si Pinterest, care au permis explorarea rapida a mii de branduri si milioane de produse. Aceste platforme pot sa monitorizeze produsele care plac clientilor si sa evidentieze ofertele pentru fiecare marca.Astfel, intreg demersul de shopping este mult mai accesibil si mai putin obositor. Deci, asigura-te ca magazinul tau online are paginile sau conturile sale oficiale pe principalele platforme de socializare. Acum, integreaza aceste identitati prin intermediul pictogramelor omologe, din partea de jos a paginii de pornire.Aceste informatii din pagina de detalii a produsului trebuie sa includa mai multe fotografii ale produsului, dimensiunile, culorile, evaluarea, descrierea redusa si recenziile clientilor.In cazul in care nu este disponibila o dimensiune sau culoare, proiectarea paginii produsului ar trebui sa permita potentialului client sa solicite o reaprovizionare. In sectiunea recenzii ale clientilor, trebuie afisate atat evaluarea, cat si titlul dat de clientii respectivi. Un vizitator trebuie sa poata sa le sorteze pe baza celei mai recente postari sau a celor mai utile postari.Procesul de verificare din magazinul tau online ar trebui sa fie simplu si direct. Daca faci click o data pe butonul "Cumparati" la produsul dorit, ar trebui sa-l adaugi automat in cos. Butonul ar trebui sa insoteasca si butoanele mici "+" si "-" pentru a permite utilizatorului sa adauge mai multe unitati ale produsului sau sa le reduca.O modalitate de a asigura o simpla plata este sa pastrezi cosul disponibil ca buton pliabil pe fiecare pagina. Ar trebui sa existe, de asemenea, o pagina de plata simpla dedicata, astfel incat utilizatorul sa poata verifica toate articolele si TVA-ul sau reducerea impuse, daca exista. Acesta este si locul unde selecteaza metoda de plata si comunica adresa de livrare.Fiecare dintre aceste caracteristici joaca un rol important in consacrarea marcii, precum si in relatia cu potentiali cumparatori. Navigarea intuitiva clara, fonturile moderne si culorile vibrante sunt cheia pentru valorificarea intregului potential al companiei tale.