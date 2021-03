Cum iti mentii echipa unita cand toata lumea lucreaza de acasa? Sapte idei simple care reinnoiesc spiritul de comunitate profesionala

Este posibil ca pandemia si schimbarile din mentalul colectiv sa fi afectat definitia succesului profesional pentru angajati, asa ca un prim pas spre a consolida echipa presupune o discutie onesta despre ce inseamna pentru fiecare, in conditiile actuale, succesul. Cuvintele cheie care se regasesc in majoritatea raspunsurilor la aceasta intrebare trebuie sa fie noua fundatie pe care iti construiesti strategia de comunicare interna.Fiecare membru al echipei trebuie sa se simta implinit, asa ca este important sa evaluezi aspiratiile individuale ale colegilor si sa discuti cu ei modalitatile in care fiecare isi poate atinge obiectivele. Daca fiecare angajat se simte multumit, le va fi mult mai usor sa lucreze si in echipa.Ofera-le angajatilor posibilitatea de a participa la un proiect comun si in afara orelor de program, ajutandu-i astfel sa identifice valorile comune pe care le impartasesc. De exemplu, le poti cere sa lucreze impreuna la o strangere de fonduri pentru o cauza nobila, cum este scolarizarea copiilor din medii defavorizate pentru o asociatie precum Unitedway . Este important ca toti membrii echipei sa simta ca dezvolta o legatura personala pozitiva si dincolo de munca de birou.In fiecare grup exista si unul sau chiar mai multi lideri informali, persoane pe care ceilalti ii admira, fara sa le fie subordonati. Daca aceste persoane reprezinta exemple pozitive pentru ceilalti colegi, nu ezita sa ii pui in valoare de fiecare data cand este pertinent. Orice actiune cu un impact benefic asupra echipei ar trebui laudata si prezentata ca un exemplu pozitiv.In contextul pandemiei si al schimbarilor aduse de aceasta perioada, multe persoane s-au simtit mai stresate decat de obicei sau au dezvoltat tulburari anxioase, depresie sau chiar atacuri de panica. Daca simti sau ti s-a adus la cunostinta ca in echipa exista persoane care se confrunta cu astfel de probleme, asigura-te ca stiu ca beneficiaza de sustinere si intelegere, fara niciun fel de stigmat. Impreuna cu departamentul de resurse umane se poate implementa un program prin care angajatii sa beneficieze de consiliere terapeutica atunci cand este nevoie.Nu poti vorbi despre echipa fara sa iei in considerare o comunicare interna eficienta. Asta nu inseamna ca este nevoie de zeci de sedinte saptamanale, ci doar ca sunt asigurate mijloacele necesare prin care coechipierii pot discuta deschis despre activitatea lor sau isi pot exprima nemultumirile sau ingrijorarile. O sedinta scurta de zece minute in care sunt mentionate obiectivele pentru ziua in curs poate fi chiar mai eficienta decat o reuniune de doua ore.In conditiile in care fiecare angajat lucreaza de acasa, tentatia micromanagementului poate fi foarte mare, dar efectele pot avea un impact negativ asupra echipei. Nu incerca sa controlezi fiecare miscare a fiecarui angajat, ci mai curand trebuie incurajata capacitatea fiecaruia de a lua decizii corecte. In plus, lasa membrii echipei sa-si coordoneze singuri activitatile si sa-si imparta anumite roluri si opteaza sa intervii doar daca primesti semnale ca situatia se deterioreaza semnificativ.