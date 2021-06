Cum pot rezista companiile in crize: importanta digitalizarii imediate

Acum doar 15 ani topul celor mai mari companii din lume era dominat de catre firmele petroliere. Cu toate acestea, in timp, lucrurile au fost date peste cap. Odata cu cresterea firmelor de IT si a produselor digitale, in topuri am vazut din ce in ce mai des companii precum Apple, Facebook sau Google. Firmele care au pornit digital de la inceput au avut posibilitati de crestere mai mari si sunt rezistente in fata schimbarilor."Fenomenul de digitalizare se va integra tot mai mult in existenta noastra si ar trebui sa il percepem ca pe o oportunitate, nu ca obligatie. Transformarea digitala nu este o masura administrativa luata de autoritati, ci o sansa pentru noi, economie, societate, administratie, sistemul de invatamant sau medical", spune Daniel Metz , Presedinte al Board-ului Executiv NTT DATA Romania.Pandemia a schimbat modul in care companiile se raporteaza la tehnologie. Pentru multi antreprenori a fost singura sansa de supravietuire, iar multe companii au trebuit sa implementeze tehnologia pentru un management rezilient si comunicare mai buna.Conform datelor publicate la nivelul companiilor din Statele Unite, 40% din companiile care trec printr-o criza nu se mai redeschid vreodata, iar 25% esueaza intr-un an. Rezistenta companiilor la criza e cheie. Aceasta se realizeaza si printr-un management eficient, resurse de cash flow bune si o strategie pe termen mediu si lung care sa ia in calcul si astfel de aspecte.In cazul pandemiei de coronavirus, cele mai castigate firme au fost cele care au putut trece la metode digitale imediat, de la comunicare, managementul angajatilor, interactiunea cu clientii.57% dintre companiile mici si medii din toate sectoarele au inregistrat anulari ale comenzilor sau contractelor din cauza pandemiei, in timp ce 35% dintre IMM-uri au indicat faptul ca pandemia a avut un impact semnificativ asupra cererii si veniturilor, arata un studiu realizat la finalul anului trecut.De asemenea, companiile mici si medii au avut dificultati in a se digitaliza, chiar daca joaca un rol important in economie. Problema a fost legata de costul tehnologiei si de accesul la solutii. In plus, companiile nu erau pregatite sa se digitalizeze, 73% din manageri spunand intr-un studiu realizat in tara noastra ca au avut dificultati. In plus, 51% nu au stiut sa identifice tehnologiile potrivite pentru nevoile lor.Specialistii din intreaga lume spun ca firmele trebuie sa construiasca rezilienta digitala. Acest lucru pare complicat, dar e de fapt un aspect care tine de modul in care firmele investesc in tehnologie.Firma de consultanta IDC mentioneaza ca abilitatea unei organizatii de a se adapta modificarilor de business prin instrumente digitale trebuie sa fie obiectivul fiecarui manager in perioada urmatoare. Astfel, indiferent de domeniu, managerii trebuie sa identifice aspectele care pot fi digitalizate, dar si zonele care pot oferi continuitate online. Cel mai simplu exemplu ar fi industria HoReCa, acolo unde antreprenorii se bazau pe zona offline pentru venituri, iar odata cu pandemia au trebuit sa-si dezvolte site-uri de calitate, comenzi online, sa profite de toate lucrurile existente pe piata.Un alt exemplu, dar de data aceasta din industrii mai complexe, vine de la un startup american ce a fost fondat de catre un roman, Chris Turlica. MaintainX e un startup care ofera digitalizare pentru muncitorii din prima linie, cei de pe teren. Adica oameni care lucreaza la exploatari petroliere, cei care sunt in sanatate sau educatie. MaintainX a inteles ca multiple asemenea domenii se bazeaza pe hartie sau pe cel mult un tabel. Cu ajutorul tehnologiei, a digitalizat toate aceste procese pentru ca angajatii sa poata lucra de la distanta mai usor.IDC mai adauga faptul ca firmele trebuie sa analizeze fiecare departament si cu ajutorul consultantilor sa digitalizeze acolo unde pot imediat sau sa-si faca planuri. Acest lucru le poate face mult mai rezistente pe termen lung. Pentru ca o firma care poate sa ajunga la clienti online, poate crea o platforma de comunicare pentru angajati de la distanta si poate monitoriza procesele fara sa fie nimeni prezent la birou e o firma ce va fi castigata pe viitor.Ce pot face companiile concret? Ele pot sa investeasca in infrastructura Cloud pentru a avea toate operatiunile acolo, in primul rand.De asemenea, firmele trebuie sa ia in calcul toate initiativele de digitalizare pe care le-au amanat pana acum. De exemplu, un sondaj global a aratat ca 55% din firme au declarat ca si-au accelerat in pandemie procese digitale care erau planificate pentru urmatorii ani.In plus, firmele trebuie sa aiba un plan de rezilienta pentru diferite schimbari. De la modul in care isi amenajeaza birourile, pana la uneltele folosite.De exemplu, nu investi acum in desktop-uri, ci in laptopuri, ca in caz ca angajatii se duc inapoi acasa, sa poata munci eficient de acolo. O alta investitie esentiala in rezilienta digitala si in fata crizelor e cea in securitate cibernetica. Daca inainte de pandemie o companie cu 500 de angajati putea lucra de la doua etaje ale unei cladiri de birouri, pe o singura retea securizata, astazi lucreaza de pe 500 de retele, de cele mai multe nesecurizate. Acest lucru duce la atacuri cibernetice si brese de date. Din acest motiv, companiile trebuie sa investeasca si in aceasta zona pentru a oferi unelte digitale angajatilor ca sa fie protejati de hackeri, cum ar fi licentele la produse de securitate sau modemuri mai noi.Aceste lucruri sunt cele mai simple, dar in fata unei crize exista oportunitati. Riscul e ca o companie sa nu aiba activitate, sa fie inchisa, sa dureze pana se face tranzitia digitala. Pe viitor, orice companie va fi hibrida si nu va mai fi doar offline."In ultimele luni am fost in call-uri cu mai multi CEO decat in toata cariera mea. Acordul universal e ca transformarea digitala, desi nu e vorba de o singura solutie sau aplicatie, e imperios necesara. Organizatiile si guvernele au acest imperativ ca niciodata, iar majoritatea accelereaza planurile pentru un tip de munca ce are un focus digital", spune Marc Benioff, CEO al Salesforce, una dintre cele mai mari companii din zona digitalizarii la nivel mondial.