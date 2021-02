Cum poti sa atragi mai multi clienti in magazin?

6,6% dintre cumparatori au aruncat o privire asupra afiselor traditionale.

9,9% dintre cumparatori au privit un ecran digital care arata continut static - o crestere de 50% fata de afisul traditional.

11,7% dintre cumparatori au privit un ecran digital care arata continut animat - o crestere de 77% fata de afisul traditional.

Este esential sa invatati cum sa atrageti atentia clientilor si sa invatati cum puteti folosi sistemele de afisare pentru a incuraja oamenii sa intre in magazin. Totul se bazeaza pe felul in care se prezinta magazinul pentru trecatori si cat de atragator arata in comparatie cu concurentii. Exista o multime de posibilitati prin care le puteti face o impresie foarte buna potentialilor clienti care trec pe langa magazin si pentru a creste numarul de clienti care intra in magazin. Sistemele de afisare pentru ferestre sau vitrine sunt cel mai simplu mod de a atrage atentia unui client. Pentru afisarea unui poster va recomandam rama click . In functie de spatiul pe care il aveti la dispozitie, puteti utiliza ferestrele sau vitrinele pentru a construi fie un afisaj 3D mare in spatele geamului, fie un afisaj 2D pe baza de poster Un studiu din Jurnalul de vanzare cu amanuntul si servicii pentru consumatori afirma ca: "Afisajele axate pe produs transmit mesaje concrete si astfel faciliteaza intelegerea produselor in sine pentru a influenta deciziile de intrare a cumparatorilor in magazin.Vitrinele magazinelor functioneaza in principal inspirand si permitand clientilor sa deduca informatii despre magazin.Multe studii au aratat ca cheia pentru o fereastra sau vitrina de succes este creativitatea, deoarece, in general, procentele mai mari de clienti intra in magazine care au afisaje de ferestre creative, in comparatie cu afisajele bazate pe informatii. Magazinele mari, cum ar fi mall-urile sau centrele comerciale, sunt foarte experimentate in crearea acestor tipuri de afisaje, adesea cu bugete foarte mari in spate.Va trebui sa va diferentiati fata de concurenta alegand teme care sa reflecte imaginea marcii. Daca aveti mai multe avantaje sau beneficii pentru clienti decat concurenta, atunci informati lumea prin afisajele de pe fereastra sau vitrina.Daca vindeti produse similare cu concurenta, atunci luati in considerare prezentarea ofertelor competitive. Multi clienti se indreapta catre un magazin universal cu o idee clara despre produsul pe care urmeaza sa il cumpere.Daca clientii vad acelasi produs la un pret mai bun in vitrina, atunci este mai probabil o sa intre in mazagin. Rama click este adesea folosita pentru afisarea de anunturi , informatii in birouri, centre medicale, spitale, puncte de lucru, cladiri de birouri, restaurante etc.Daca vitrina nu atrage atat de multa atentie pe cat ti-ai dori, atunci un people stopper / panou stradal poate fi solutia pentru dvs., deoarece sunt mai greu de neobservat.Majoritatea oamenilor decid daca intra sau nu intr-un magazin in cateva secunde de la vizualizarea afisului, astfel incat designul people stopper-ului este esential pentru succesul promotilor sau ofertelor si pentru numarul de persoane care intra in magazin. Ofertele speciale si ofertele cu reduceri sunt intotdeauna populare printre cumparatori.Stilul people stopper-ului pe care il alegeti ar trebui sa reflecte cu exactitate magazinului. Pub-urile si restaurantele vor descoperii ca tabla de scris cu creta sau people stopper-ele din lemn vor functiona foare bine, deoarece acest stil evoca un sentiment de caldura, ospitalitate si valori familiale pe care clientii le asteapta de la un restaurant, cafenea sau pub. People stopper-ul din aluminiu sunt perfecte pentru magazinele de moda si articole de uz casnic, deoarece sunt moderne si practice. Pastrati-va mesajele clare si simple pentru a va convinge clientii sa ia o decizie rapida de a intra in magazin.Prin natura lor, Reclame luminoase LED sunt foarte vizibile pentru oamenii care trec, datorita luminozitati lor. Reclame luminoase LED vin in diferite forme si dimensiuni, de la casete / rame montate pe perete, pana la totemuri independente mari.Reclamele iluminate LED-uri sunt minunate pentru a fi utilizate de restaurante, care au in mod traditional cea mai mare ocupare seara, deoarece iluminarea meniului lor este atractiva pentru cei care cauta un loc unde sa manance.Acest tip de afisaj de meniu in aer liber este ideal pentru pub-uri si restaurante situate in zone cu trafic mare.Afisajele din vitrine pot fi facute si mai atragatoare din punct de vedere vizual pentru consumatori cu ajutorul ramelor click cu LED sau casetelor textile cu LED Ecranele digitale devin rapid populare pentru comerciantii cu amanuntul. Cumparatorii devin din ce in ce mai pretentiosi fata de comerciantii cu amanuntul, asteptandu-se sa ofere mai mult decat un produs clasic. Ecranele digitale au determinat consumatorii sa perceapa un magazin ca fiind mai sofisticat, modern si actual.Afisajele digitale pot fi setate pentru a reda mesajele publicitare pe o bucla, astfel incat sa va puteti adapta mesajele pentru a aparea la momentele relevante ale zilei. Ai o oferta de dimineta? Setati un afisaj promotional care face publicitate ofertei de redare intre orele 09 si 12. Spre deosebire de afisele cu LED-uri, afisajele digitale pot prezenta imagini in miscare si sunt, de asemenea, interactive daca utilizati un ecran tactil.Desi afisajele digitale sunt initial mai scumpe decat afisele tiparite, acestea va pot economisi banii pe termen lung, deoarece sunt atat de simple de actualizat.Daca doriti sa schimbati afisul unei veitrine in fiecare zi sau saptamanal, va trebui sa platiti costurile de imprimare a afisului. Cu un afisaj digital, pur si simplu incarcati noul poster sau videoclipul direct pe ecran.84% dintre comerciantii cu amanuntul din Marea Britanie considera ca semnalizarea digitala creeaza o notorietate semnificativa a marcii.Cand vedeti rezultatele care arata puterea Digital Signage in comertul cu amanuntul, in comparatie cu afisele tiparite traditionale, este greu de argumentat de ce nu merita investitia initiala. Cercetarile intreprinse de Fourcast arata ca firmele care utilizeaza digital signage au inregistrat in medie o crestere de 3% a veniturilor din magazine. Studiile ulterioare efectuate de Grupul APS, care au chestionat 1,6 milioane de persoane, au aratat ca:Indiferent daca intentionati sa deschideti un magazin nou sau ati deschis deja unul, este obligatoriu sa va folositi vitrina pentru a atrage clienti in magazinul dvs. Acum, mai mult ca oricand, clientii cauta experiente atunci cand fac cumparaturi.Acum, ca stiti case sunt cele mai eficiente solutii pentru a atrage atentia trecatorilor, le puteti implementa in propriile magazine.Cel mai important lucru pe care trebuie sa-l luati in considerare atunci cand incercati sa cresteti traficul pentru magazinul dvs. este sa incercati sa creati o atmosfera care sa fie primitoare si atragatoare. Prima experienta a unui client cu magazinul dvs. va determina daca revine sau nu.Speram ca ati gasit acest ghid util cand vine vorba de a face magazinul dvs. sa iasa in evidenta.