Cum poţi să atragi noi clienţi şi să-i păstrezi pe cei actuali

Comunicare eficientă

Calitatea trebuie să fie pe primul loc

Cunoaşte-ţi clienţii

Investeşte în inovaţie

Una dintre cele mai frecvente reclamații cu privire la serviciul pentru clienți se referă la o comunicare rece, distantă, care pare robotizată sau nenaturală, chiar și atunci când utilizatorul interacționează cu o persoană, nu cu un robot telefonic. Potrivit unui studiu de specialitate, clienţii îşi doresc să discute cât se poate de autentic despre problemele lor legate de serviciile furnizate de o firmă şi nu îşi doresc răspunsuri standard. Aşadar, instruieşte-ţi personalul care se ocupă de relaţiile cu publicul să asculte cu atenţie, să vorbească pe un ton empatic şi să ofere răspunsuri corecte, pe un ton politicos, dar natural. Afișarea empatiei este de mare ajutor în crearea unei bune relaţii cu clienții. Nu trebuie pierdută nicio oportunitate: orice interacțiune te poate ajuta la atragerea și fidelizarea clienților. Comunicarea eficientă şi autentică te va ajuta inclusiv să ieşi în evidenţă pe piaţa pe care activezi.Ca să poţi să-ţi fidelizezi actualii clienţi şi să poţi câştiga alţii noi, uneori chiar prin intermediul celor dintâi, trebuie să asiguri o calitate ireproşabilă a serviciilor şi a produselor pe care le livrezi. Dacă eşti, de exemplu, medic stomatolog, alege cel mai bun furnizor de produse de specialitate, care îţi livrează cele mai bune materiale, de la compozite dentare la aliaje de argint. Investind în calitate, îţi vei crea o reputaţie bună printre actualii clienţi, care te pot ajuta să câştigi alţii noi. În plus, reputaţia este un instrument redutabil de marketing, care constituie şi baza oricărei alte tehnici de promovare. Fără acest angajament către servicii de cea mai înaltă calitate, orice altceva este doar o formă fără fond.Procesul de atragere a unor noi clienți este în strânsă legătură cu strategia de vânzări. Ca o astfel de strategie să fie eficientă şi să aibă rezultatele dorite, este important să-ţi cunoşti clienţii. Trebuie să știi numele persoanei cu care vorbeşti, care sunt nevoile sale, când este ziua sa de naștere și chiar care sunt hobby-urile lor. Cum poţi obține toate aceste informații? Cheia este să ai conversaţii cât mai naturale cu clienţii, care ar trebui continuate şi după încheierea unei tranzacții. Odată ce ai obţinut astfel de informații, poți începe să te gândești la modalități de a veni cu plus valoare: recomandări potrivite pentru clientul respectiv, conținut adecvat, instruire etc. În mediul de afaceri actual, cel mai simplu mod de a te diferenția de concurență este prin experiența pe care o oferi clienţilor, nu doar prin produsele sau serviciile pe care le oferi. Oferind o relație din ce în ce mai personalizată vei face decizia clientului de a fi fidel brandului tău una mai uşoară.Se spune că în viaţă singura constantă este schimbarea şi această maximă pare mai adevărată ca oricând în această perioadă de avans tehnologic fără precedent. Fiecare domeniu de business este influenţat de dezvoltarea noilor tehnologii, care oferă şi mai multe oportunităţi de dezvoltare, uneori în direcţii noi pe care nici nu le credeai posibile în urmă cu numai câţiva ani. Investiţiile în inovaţiile din domeniul tău de activitate trebuie să facă parte din planul tău de business. Ele te vor ajuta să atragi noi clienţi, să oferi servicii mai bune şi mai prompte şi, în cele din urmă, dacă ştii să le pui în valoare în mod strategic, se vor amortiza.