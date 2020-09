Cum sa ai succes cu agentia ta imobiliara

Aceasta previziune, vehiculata tot mai mult de catre mass-media nu are inca un corespondent in realitate. Oamenii vor avea mereu nevoie de locuinte, orasele mari atrag in fiecare an tot mai multi studenti care apoi decid sa ramana in orasul care le-a devenit cea de-a doua casa, investitorii continua sa faca ceea ce stiu ei cel mai bine, astfel incat noi locuri de munca atrag noi angajati care, pe langa job, vor fi in cautarea unui spatiu confortabil.Potrivit publicatiei londoneze The Guardian , care a analizat un manual de training utilizat de catre una dintre cele mai de succes agentii imobiliare de pe Wall Street, atentia in acest domeniu trebuie canalizata catre detalii. "Nu poti urca pe scara succesului imbracat in costumul esecului", este sfatul dat unui agent imobiliar de succes.Pentru a avea succes cu agentia ta imobiliara, aceste recomandari iti pot fi de un real folos:Daca, pana acum, ai pus mare accent pe aspecte ce tin de brandul personal si promovare, ar fi indicat sa iti reconsideri optiunile. Un brand care se vrea puternic - o dorinta a fiecarei companii, de altfel - inseamna mai mult decat un logo inspirat si un slogan scurt si concis, in ideea ca numele trebuie mentinut, daca deja a fost ales anterior, iar agentia a functionat sub acea denumire.O stategie buna de branding presupune o comunicare transparenta si deschisa cu potentialii clienti , o promovare cat mai buna, atat online, cat si outdoor. Cum bine remarca un antreprenor american din domeniul imobiliar, "Brandul tau determina clientii sa aiba incredere in tine, inainte ca tu sa meriti acea incredere."; asadar, ai nevoie de viziune, o buna prezentare, un site, flyere si, de ce nu, oferte pentru tineri sau facilitati puse la dispozitia acestora.In acelasi timp, este important ca procesele sa fie cat mai digitalizate posibil, astfel incat clientii sa-si faca o parere clara despre un apartament pus la vanzare sau inchiriere, doar navigand pe pagina agentiei, cu posibilitatea mutarii vizionarilor din offline in online . Totodata, daca pana acum nu a fost o prioritate, este importanta o cat mai clara pozitionare pe piata, alcatuirea profilului pentru publicul tinta, precum si a sondarii in amanunt a concurentei. Ceea ce trebuie sa te diferentieze de cea din urma se extinde la calitate, preturi imbatabile si centrarea atentiei catre clienti.Daca, pana acum, iti desfasurai activitatea in birouri inghesuite, e timpul sa investesti mai mult in spatiu, sa inchiriezi etajul unei cladiri de birouri ultramodern, in care echipa ta sa beneficieze de cat mai multe facilitati, cum ar fi o cantina, o biblioteca cu carti despre eficientizarea comunicarii si a negocierii.Pana la urma, agentii imobiliari interactioneaza cu foarte multi clienti la telefon si fata in fata, iau decizii importante, gestioneaza informatii importante despre clienti privind veniturile, starea civila, existenta unui girant etc.. Totodata, daca angajatii tai sunt demotivati, e timpul sa pui in practica strategii de leadership, sa le oferi sporuri mai mari din inchirieri sau vanzari, sa organizezi teambuildinguri pentru a consolida grupul.Urmand aceste sfaturi, vei ajunge sa ai succes cu agentia ta imobiliara si astfel, un portofoliu mult mai mare de clienti, insa, este esential sa constientizezi ca succesul sau recapatarea lui nu vor avea loc peste noapte.