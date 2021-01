Cum sa creezi o afacere de catering rentabila

- Intregul proces de livrare ar trebui sa fie simplu si usor;

-Atunci cand un client te suna sau foloseste internetul pentru a plasa o comanda, trebuie sa se inteleaga rapid ceea ce vrea si sa se execute repede comanda;

-Nu poate fi un proces care dureaza mai mult de cateva minute, in caz contrar tot ce se intampla in acest timp va fi perceput ca o experienta proasta pentru clientul tau;

-Acelasi lucru se intampla si in cazul comenzilor telefonice;

-Raspunsul cu amabilitate si la momentul potrivit este un bun inceput pentru relatia cu clientul;

- Pentru asta, trebuie sa dispui de un personal instruit, care sa cunoasca bine produsul tau (cineva care l-a incercat) si care sa aiba abilitati de vanzare. Astfel, vei putea vinde mai mult cu fiecare apel preluat;

-Livrarea corecta a comenzilor este unul dintre cele mai importante elemente ale unui serviciu de livrare a alimentelor.

-Trebuie sa pui laolalta intreaga comanda preluata. Acest lucru include achizitionarea tuturor produselor comandate: sosuri, paine, garnituri incluse etc;

-Trebuie sa stabilesti standarde pentru a te asigura ca mancarea a fost pregatita in conformitate cu specificatiile clientului;

- Personalul din bucatarie care pregateste mancarea ar trebui sa fie diferit de cel care ambaleaza comanda. Cel mai bine este sa existe o persoana responsabila de ambalarea comenzilor. Acest lucru va elimina multe dintre erorile care pot aparea in momentul ambalarii produselor.

Asadar, daca doresti ca afacerea ta de livrare a alimentelor la domiciliu sa se dezvolte, te sfatuim sa acorzi atentie catorva aspecte esentiale:Pe langa toate aspectele enumerate mai sus, este important ca produsele comandate sa fie ambalate in ambalaje de cea mai buna calitate. Acest lucru iti va permite sa livrezi cu succes toate comenzile.Pentru a reusi acest lucru ai nevoie de un partener de incredere. Mai exact, ai nevoie de Eco Prod, firma romaneasca specializata in productia si distributia de ambalaje alimentare si industriale.Eco Prod iti poate pune oricand la dispozitie, tavite PP termosudabile (bol pentru supa, tavite pentru 1 singur produs, 2 sau 3 produse), folii si capace, aparat de sigilat caserole (pentru ca produsele sa nu se verse in timpul transportului si pentru a-si pastra prospetimea), caserole cu capac rabatabil, pungi si sacose din hartie, cutii snacking carton, platouri evenimente festive, etc.. Toate modelele de ambalaje sunt disponibile permanent pe stoc la producator, astfel ca te poti aproviziona constant. Cu alte cuvinte, de la Eco Prod poti achizitiona tot ce ai nevoie pentru ca afacerea ta sa se dezvolte frumos.Cu siguranta stii ca, nu conteaza doar gustul mancarii, ci si modul in care este ambalata aceasta. Daca mancarea nu ajunge in cele mai bune conditii la client, acesta nu va fi deloc multumit. Acest lucru il va determina ca data viitoare sa nu mai comande mancare de la restaurantul tau.Asadar, tine cont de aceste sfaturi si vei vedea ca afacerea ta va deveni mai rentabila in scurt timp.