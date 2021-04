Cum sa gestionezi eficient programarile ca profesionist in domeniul beauty

Timpul petrecut la telefon cu clientii care doresc sa isi rezerve o programare ori timpul pe care il pierzi atunci cand un client uita sa vina la programare sunt doar cateva dintre problemele de gestionare cu care se confrunta majoritatea profesionistilor. MERO , prima aplicatie de management al programarilor, iti explica cum un astfel de instrument iti va gestiona intr-un mod eficient programarile pentru ca tu sa iti dedici timpul doar pasiunii tale.Atunci cand te inscrii pe platforma MERO beneficiezi automat de un calendar online disponibil in timp real atat pentru tine, cat si pentru clientii tai. Tot ce trebuie sa faci este sa setezi zilele si intervalul orar in care esti disponibil, astfel incat clientii sa isi poata rezerva o programare atunci cand au un moment liber, fara sa te contacteze personal.In acest fel salvezi timpul pierdut cu convorbiri telefonice si scapi de agenda clasica in care erai nevoit sa notezi toate informatiile de mana.Gestionarea eficienta a programarilor presupune un procent de aproximativ 90% de clienti care isi respecta programarile. De cele mai multe ori insa, profesionistii se confrunta cu o rata destul de mare de programari nerespectate sau anulate deoarece clientii uita de programarile rezervate cu cateva zile inainte. MERO te ajuta sa obtii un numar cat mai mare de programari respectate cu ajutorul mesajelor si notificarilor de reamintire. Acest lucru inseamna ca in ziua programarii clientii tai vor primi doua mesaje si doua notificari prin intermediul aplicatiei prin care li se reamintesc informatiile privind programarea.In PLUS, acestia au optiunea de a confirma sau anula programarea pentru ca tu sa stii in timp util cum sa iti organizezi programul. Atunci cand un client doreste sa anuleze programarea, intervalul orar rezervat de acesta va redeveni disponibil, iar clientul va fi redirectionat spre o reprogramare astfel incat tu sa nu pierzi nicio programare.Inscrie-te si tu pe platforma MERO si gestioneaza-ti programarile ca un adevarat profesionist.