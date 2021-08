Cum sa-ti dai seama daca afacerea ta esueaza?

A fi primul pe piata;

A fi lider in domeniu;

A fi specilizat;

A avea o traditie;

A folosi o noua tehnologie;

A folosi un mod nou/diferit de productie;

A folosi produse/servicii 100% romanesti.

Un start gresit se referea de cele mai multe ori la alegerea oamenilor cu care-ti deschizi afacerea. Fiecare dintre voi este talentat, de succes si perfect pregatit pentru domeniul in care va activa. Si, totusi, cine aduce clientii?!Sa te concentrezi mai degraba pe ce poate face fiecare partener si nu pe ce clienti poate aduce, poate fi un semn clar ca afacerea ta se indreapta spre esec. Firmele au nevoie in primul rand de clienti pentru a functiona, deci pune la punct mai intai departamentul de vanzari.Aceasta gresela este mult mai usor de facut daca ti-ai deschis afacerea pe cont prorpriu. Daca nu exista alte persoane care sa puna termene limita sau sa-ti reaminteasca de faptul ca scopul consta in obtinerea profitului, vei deraia destul de repede.Daca esti capabil de prioritizare pe cont propriu, felicitari! In caz contrar, nu ezita sa apelezi la personal specializat. La urma urmei nu le poti face pe toate singur!Probabil cea mai comuna gresela a noilor antreprenori este ca nu stiu ce inseamna de fapt sa se diferentieze pe piata. Majoritatea aleg calitatea si/sau pretul drept factor de diferentiere. Cate firme nu spun asta despre serviciile lor? Ca au preturi mici si servicii de calitate? In acest sens nu te poti diferentia.O diferentiere pe piata poate consta in:Asa cum spuneam si mai sus, clientii sunt un ingredient absolut necesar pentru succesul afacerii. In aceste conditii, sa nu stii cui se adreseaza produsul tau se poate dovedi o gresela fatala. Ca antreprenor trebuie sa intelegi atat diferentele dintre tipurile de consumatori, dar si dintre clasele de produse.Produsul tau nu trebuie sa fie pentru oricine sau sa poata fi folosit de toata lumea. Mai bine zis, produsul sau serviciul trebuie sa beneficieze de un „core audience” caruia i se adreseaza. Publicul bine definit este alcatuit din oamenii care sunt cei mai mari fani ai produsului tau si care te vor promova, vor lupta pentru imaginea ta. Asadar, materialele de promovare, contentul, strategiile de marketing, totul trebuie indreptat spre ei.Ai identificat publicul tinta? Perfect, acum trebuie doar sa te mai asiguri ca produsul tau se adreseaza unei nevoi sau rezolva o problema pe care o au acestia. Evident, avantajul sta in capacitatea de a rezolva aceasta problema mai bine si mai ieftin decat concurenta.Daca pleci de la ideea ca afacerea ta va schimba lumea, sansele sa reusesti sunt deja reduse. Oamenii si in special consumatorii isi doresc rareori o schimbare. Oricate avantaje ar avea produsul/serviciul tau, consumatorii vor fi reticenti in privinta lui. Asadar, nu incerca sa reinventezi roata, doar fa o roata mai buna! Perceptiile din mintea consumatorului nu pot fi schimbate, dar ii poti oferi o varianta mai buna a aceluiasi produs.Tu ce alte greseli crezi ca dauneaza afacerii tale?