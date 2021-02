Cum se pot transfera bani international: 7 optiuni rapide pe care le ai la dispozitie

Una dintre cele mai simple metode la care poti apela daca nu ai un cont in moneda pe care vrei sa o transferi sau pur si simplu consideri ca asa este mai avantajos e sa faci un transfer la ghiseu. Poti merge la banca pentru conversia valutara, achiti si comisioanele aferente, iar banii ii transferi prin virament bancar, daca ai deja un cont deschis din care sa fie debitata suma dorita sau prin depunerea banilor. Daca optezi pentru aceasta varianta trebuie sa stii ce este codul swift , respectiv cel care le permite persoanelor fizice si companiilor sa efectueze tranzactii internationale sigur si precis. In functie de transferul efectuat si tara de destinatie exista posibilitatea sa platesti si comisioane deoarece bancile care se inscriu in acest sistem de mesagerie transfera cheltuielile beneficiarului final.Este vorba despre un serviciu financiar online pentru transfer international de bani. Acesta face conversia in moneda pe care vrei sa o transferi folosind rata medie de schimb, adica cel mai avantajos curs valutar. De asemenea, comisionul perceput este afisat inainte ca banii sa plece din cont, ceea ce inseamna ca utilizatorul va sti inainte cat il costa transferul. TransferWise functioneaza in peste 70 de tari din lume, ofera transparenta absoluta si schimba banii cu zero adaos comercial.Acest serviciu iti ofera posibilitatea de a face transferuri rapide si ieftine in Europa sau in alte tari ale lumii. TransferGo este singura companie care au un website si departament de relatii cu clientii dedicat 100% romanilor, facand in permanenta investitii in infrastructura si in conexiunile cu tara noastra. Comisionul pentru transfer international de bani este infim, iar banii ajung la destinatar in 24 de ore, de aceea serviciul TransferGo reprezinta o optiune ieftina si rapida.Spre deosebire de alte optiuni pe care le ai la dispozitie pentru transferurile internationale de bani, WorldRemit ofera posibilitatea ridicarii banilor direct cash. Prin serviciul cash pickup, destinatarul poate sa intre in posesia banilor chiar si fara un cont bancar in anumite tari. WorldRemit are o acoperire foarte extinsa in lume fiind prezent in mai bine de 140 de tari si le da utilizatorilor sansa de a achita transferul foarte usor cu cardul, de oriunde.Serviciul este lansat inca din anul 1998 si folosit in peste 190 de tari, fiind cea mai populara optiune pentru transferul banilor online. Este extrem de folositor daca esti freelancer, vinzi produse online sau pur si simplu vrei sa trimiti bani in siguranta fara sa introduci de fiecare data datele cardului tau. Insa, pe langa transferul de bani online sigur, flexibil si rapid, Paypal practica comisioane destul de mari.Relativ nou, acest serviciu iti ofera posibilitatea de a transfera bani in strainatate in peste 30 de monede la un curs valutar interbancar si un mic comision pentru sumele mai mari de 5.000 de lei. Revolut este o alternativa bancara digitala, insa pentru a incepe sa folosesti aplicatia trebuie sa alimentezi contul cu 50 de lei.Este lider mondial in serviciile de transfer de bani si una dintre cele mai vechi si mai cunoscute marci de pe piata. Acest serviciu face posibila trimiterea banilor 24/7, prin cateva optiuni sigure, comode si rapide. Fiecare transfer este protejat de un sistem global de securitate, iar in cele mai multe cazuri banii sunt disponibili in numai cateva minute de la trimitere.Daca ai nevoie sa faci orice tip de tranzactii de bani la nivel international, optiunile prezentate mai sus te vor ajuta sa economisesti resurse pretioase. Ai posibilitatea de a beneficia de servicii excelente sau te a trimite si primi bani chiar si din confortul casei tale, fara sa platesti o multime de comisioane nejustificate.