Cum te ajuta ERP-ul sa-ti cresti business-ul?

ERP este abrevierea, in limba engleza, a Enterprise Resource Planning. Desi termenul de "enterprise" sugereaza companii-mamut, in prezent, exista solutii ERP potrivite chiar si pentru companii cu doar cateva zeci de angajati, oferind aceleasi beneficii importante: administrarea corecta a absolut tuturor resurselor din companie, de la stocuri la finante. Cu ajutorul unei solutii ERP, nici un aspect din interiorul companiei nu este neglijat, ceea ce face ca administrarea business-ului sa fie si mai usoara pentru manageri, dar si mai eficienta.Primul si poate cel mai evident beneficiu al unui soft ERP este acela ca automatizeaza operatiunile uzuale de business. Sistematizand procesele administrative si trecand sarcini rutiniere din mainile angajatilor in responsabilitatea unui software, eficienta acelor angajati creste semnificativ, la fel ca si timpul pe care il pot dedica unor activitati mai complexe, in timp ce erorile dispar complet.Un ERP bun asigura si protectia datelor de riscuri cibernetice. Acest lucru inseamna ca, desi informatiile sunt usor accesibile pentru angajati, chiar si de la distanta, ele sunt protejate si nu pot fi accesate de utilizatori neautorizati.Un software ERP imbunatateste semnificativ procesul de luare a deciziilor. Acest lucru se datoreaza faptului ca intreaga informatie de business este organizata sistematic si usor de accesat din solutie. Astfel, managerii pot accesa orice tip de date doresc, oricand doresc, si le pot utiliza pentru a identifica arii problema pentru business sau noi oportunitati, ajutandu-i sa ia decizii corecte in orice moment.Observand toate procesele prin prisma unui singur sistem, managerii au posibilitatea sa gaseasca mai usor blocajele din activitate si sa stabileasca, in locul lor, proceduri de lucru mai eficiente. In acelasi mod, ei au abilitatea sa recunoasca punctele forte din operatiuni si sa le valorifice la justa lor valoare in planificarile viitoare. In acelasi timp, o solutie ERP face raportarea extraordinar de usoara, atat pentru scopul de management de business, dar si pentru a raspunde obligatiilor legale. Iar pentru departamentul contabil sau cel de legal, realizarea automata si complet corecta a raportarilor catre autoritati este un beneficiu excelent.O solutie EPR flexibila, precum WizPro, este si disponibila la distanta, printr-o platforma web usor de folosit. Astfel, orice utilizator poate sa acceseze toate functionalitatile ERP de care are nevoie, de la modulul financiar-contabil la gestiunea de stocuri, aprovizionare sau controlul calitatii si productiei, de oriunde, de pe orice laptop cu acces la Internet.Implementarea unui ERP poate reprezenta un adevarat punct de inflexiune pentru compania dumneavoastra. Indiferent de industrie si tipul de activitate, un astfel de sistem le da managerilor cheia catre a lua deciziile corecte, intotdeauna la timp, bazandu-se pe informatii concrete si nu doar pe intuitia lor formata. Intr-un mediu de business imprevizibil, acest lucru face ca aplicatiile ERP sa fie de-a dreptul indispensabile.