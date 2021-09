De ce ai nevoie de o agentie de marketing online?

Este posibil sa fi auzit ca trebuie sa apelezi la o agentie de marketing pentru a face o publicitate online care sa iti aduca rezultatele cele mai bune. Dar de ce sa apelezi la o astfel de agentie?

Un site si EEO nu este indeajuns

Prin SEO ajungi la un moment dat in primele cautari pe anumite cuvinte cheie, dar care iti aduc vizitatori care doresc sa se informeze, sa afle mai multe amanunte, apoi la un moment dat vor si realiza o conversie. De cele mai multe ori cei care acceseaza si PPC sunt cei care vor sa cumpere un produs sau serviciu.

Este bine sa nu realizezi singur aceste campanii

Sunt multe tutoriale si cursuri care te invata cum sa realizezi o reclama Facebook ads sau Google ads, dar nu ai cum sa devii un specialist in PPC. De ce nu? Deoarece un specialist PPC lucreaza pe mai multe conturi, este permanenta informat despre noile schimbari, observa mult mai rapid ce se poate realiza si ce nu, adica ce este bine si ce nu trebuie sa faca pentru afacerea ta.

Realizeaza Brand Awareness

O agentie de marketing online cunoaste tacticile si strategiile care functioneaza cel mai bine pentru un brand dintr-un anumit domeniu sau tip de afacere. Aceasta are experienta anterioara, iar, in acest fel, poate sa aplice strategii mult mai bune si rapide pentru a realiza prezenta ta online intr-un mod profesionist.

Ai nevoie de experti

Poate inca nu te-ai decis sa lasi contul de PPC pe mana unei agentii si vrei tu sa ai controlul cel mai mare. In acest caz poti apela la o consultanta, training din partea unei agentii de marketing. Aceasta te va invata cum sa realizezi, setezi si optimizezi campaniile tale din Facebook ads sau Google ads. Poate chiar sa iti realizeze un plan complet de promovare online, de la planificare pana la implementare.

Doresti rentabilitate maxima a investitiei

O agentie PPC cunoaste multiple tactici pentru a genera rentabilitate maxima a investitiei. In functie de obiectivul setat, daca doresti sa generezi potentiali clienti sau sa vinzi un produs, o astfel de agentie va seta campania in functie de aceste obiective si va evidentia toate elementele necesare pentru a avea un ROI cat mai bun.

Vrei conversie

Traficul organic si cel de pe retelele sociale iti aduc aduc doar potentiali clienti. Dar pentru a avea conversii trebuie sa apelezi la campanii Pay Per Click. Reclama PPC poate sa atraga publicul tinta, dar si sa il directioneze catre o anumita pagina de destinatie. Astfel, in final, sa se concretize conversia.

Acestea sunt doar cateva ponturi de ce ai nevoie sa apelezi la o agentie de marketing. Mai bine te axezi pe ceea ce stii si lasi specialistii sa se ocupe de ceea ce crezi tu ca ai putea sa inveti. In plus, nu investi timp si bani in ceva ce trebuie sa inveti acum si care la un moment dat nu vei mai utiliza aceasta investitie deoarece nu o sa mai ai timp.

In acest fel, vei avea mai mult timp pentru a concretiza vanzarile si sa te axezi pe alte aspecte ale afacerii tale, iar agentia de marketing iti va administra campaniile online.

Ads