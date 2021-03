De ce ai nevoie de un website builder atunci cand achizitionezi un plan de gazduire ieftina?

Aceasta unealta permite oricarei persoane sa-si creeze propriul website, fara cunostinte de programare. Tot ce trebuie sa faci intr-un website builder este sa modifici elementele de pe ecran cu ajutorul mouse-ului. Dispui inclusiv de template-uri create de experti in coduri, astfel incat nu mai este nevoie sa construiesti nimic si nici sa ceri ajutorul unui developer pentru a atinge ultimele standarde.Modificarile au loc in timp real, iar gama de teme din care poti alege pentru serverul de gazduire ieftina este suficient de larga pentru a acoperi nevoile din orice industrie. Pe langa asta, se pot utiliza widget-uri si alte elemente de customizare. Cele mai populare platforme sunt Wix, Weebly, SquareSpace si Shopify. Exista insa si alte alternative, cum ar fi un builder creat direct pe server.In cazul in care nu esti multumit de aspect, acesta poate fi schimbat in orice moment. Nu este nevoie sa folosesti CSS sau HTML, deoarece toate setarile sunt disponibile direct in meniu. Asadar, ai acces complet la schema de culori, font si sectiuni. Multe unelte de acest tip permit accesul la statistici, pentru a te ajuta sa afli numarul de vizitatori in timp real si sursa de trafic. Pe langa asta, exista posibilitatea de integrare cu diverse instrumente de marketing sau conturi de social media.Multi designeri lucreaza saptamani sau chiar luni de zile pana cand livreaza clientului rezultatul final. Pe langa asta, procesul ajunge sa fie foarte costisitor in comparatie cu pretul unui plan de gazduire ieftina. Din fericire, un website builder iti permite sa-ti lansezi afacerea in aceeasi zi. Interfata este de tipul drag and drop, iar tu nu trebuie decat sa te gandesti ce design iti place mai mult. Poti crea inclusiv pagina de bun venit sau sa adaugi un fomular de contact in aceasta etapa. Alege industria in care activezi, apoi selecteaza serviciile pe care doresti sa le implementezi. Poti adauga casute de abonare la newsletter, sectiuni de booking si multe altele. In plus, ai acces la o platforma ideala pentru a-ti vinde produsele.Construirea unui website este unul dintre cei mai importanti pasi pe care trebuie sa-i efectuezi pentru a-ti lansa afacerea online. Cu toate acestea, poate fi destul de dificil sa ai un design placut, fara sa investesti mult in acesta. Alege un plan de gazduire ieftina cu website builder integrat si te poti bucura de functiile dorite simplu si rapid!