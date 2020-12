De ce e contabilitatea importanta in perioade de criza?

In mod traditional, multe business-uri, mai ales cele mici, subestimau potentialul activitatilor contabile de a contribui la dezvoltarea business-ului. Si totusi, un sprijin pentru contabilitate, mai ales sub forma unei solutii de software flexibila, personalizabila si usor de folosit precum WizCount, poate revela aspecte financiare foarte importante pentru manageri atunci cand iau decizii de business - cu atat mai mult cu cat softul WizCount nu inseamna doar contabilitate de baza, ci el reprezinta un instrument performant de management financiar.Cum ajuta insa, mai concret, WizCount IMM-urile sa transforme contabilitatea dintr-un cost intr-un atu pentru dezvoltare?Atunci cand administrezi un IMM, de cele mai multe ori, ai multe nevoi si putine fonduri disponibile pentru a le acoperi. De aceea, orice investitie trebuie sa aiba un raport cost - beneficii optim, iar WizCount garanteaza acest echilibru cumuland toate functionalitatile unui program de contabilitate complet: module avansate de operare cu conturi creditoare si debitoare, gestiunea loturilor de inventar, generarea tuturor tipurilor de rapoarte contabile, vizibilitate completa asupra centrelor de profit, costuri, clienti si furnizori. Generarea automata a declaratiilor fiscale reprezinta in mod special un avantaj, ce nu doar sustine cresterea semnificativa a eficientei departamentului de contabilitate, ci si asigura respectarea reglementarilor - ultimul lucru de care mai este nevoie, in aceasta perioada, este de o amenda din partea autoritatilor.Daca lucrurile sunt complicate cand ai o singura companie, ele devin cu adevarat greu de descurcat atunci cand detii doua sau mai multe. In perioada aceasta, in mod special, un program de contabilitate care sa iti asigure vizibilitate integrata, simultana si in timp real a unui numar nelimitat de companii este ideal.Datorita algoritmilor de inteligenta artificiala inclusi, WizCount te pregateste pentru pasii urmatori ai business-ului tau, oferindu-ti acces la o serie de informatii extrem de relevante despre clienti. Spre exemplu, poti reduce pierderile din facturile neincasate, printr-o trasabilitate mai buna a istoricului de plati al clientilor si prin indicarea automata a acelor clienti care urmeaza sa intarzie platile, spre exemplu.Un soft isi dezvaluie adevarata valoare atunci cand este usor de folosit si poti, fara training anterior, sa il utilizezi pentru a explora toate fatetele financiare ale business-ului tau. Avantajul WizCount, deci, consta exact in aceasta usurinta cu care pot fi manipulate datele si generate rapoarte generate, datorita prezentarii lor sub o forma grafica intuitiva, pe care orice manager o poate urmari usor, chiar si fara cunostinte aprofundate de contabilitate.Sa alegi un soft de contabilitate nu reprezinta un raspuns pentru toate provocarile companiei tale. WizCount este, insa, un instrument de business cu impact real si direct asupra business-ului, care iti usureaza misiunea de a tine firma pe linia de plutire in mijlocul furtunilor economice din acest an si cel care urmeaza.