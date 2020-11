De ce este ERP-ul important in perioade incerte pentru business?

, a explicat Dan Conete, Product Manager WizPro.In functiile de specificul companiei si de nevoile ei presante, digitalizarea poate lua diferite forme. O varianta cuprinzatoare, potrivita pentru companii de toate marimile, este, insa, un soft ERP , a adaugat reprezentantul Wizrom Software.Implementarea unei solutii ERP este o oportunitate de transformare a companiei, iar in contextul economic incert din acest moment, beneficiile sale sunt cu atat mai importante. Iata cele mai importante 4 beneficii ale WizPro cu ajutorul carora te poti pregati sa treci mai usor peste o potentiala recesiune:Pandemia pare departe de a fi terminata si observam cum si statul roman, dar si tot mai multe state din jurul nostru reimpun restricti. Nimeni nu isi doreste sa ajungem din nou in situatia din aceasta primavara, insa trebuie sa ne pregatim pentru o astfel de situatie. WizPro este, de aceea, disponibil la distanta, printr-o platforma web usor de folosit. Astfel, orice utilizator poate sa acceseze toate functionalitatile ERP de care are nevoie, de la modulul financiar-contabil la gestiunea de stocuri, aprovizionare sau controlul calitatii si productiei, de oriunde, de pe orice laptop cu acces la Internet.Acuratetea datelor este foarte importanta pentru ca operatiunile unei companii sa se desfasoare eficient si fara intreruperi. Stocarea acelorasi date in locuri diferite sau dublarea lor poate conduce la aparitia de erori sau omisiuni costisitoare. Implementarea unui ERP elimina posibilitatea ca astfel de situatii sa mai apara, un aspect foarte important mai ales cand angajatii lucreaza din locuri diferite.Lucrul de acasa, desi are multe avantaje, pune inca semne de intrebare la nivelul productivitatii individuale. Mai ales dupa toate aceste luni, riscul de a face erori sau de a taragana acele task-uri care sunt necesare, dar repetititive sau plictisitoare a crescut semnificativ. WizPro poate elimina complet sarcinile redundante, dandu-le angajatilor posibilitatea sa isi redirectioneze timpul si atentia catre proiecte si activitati care sa faca o diferenta reala.Datorita scalabilitatii sale, un ERP poate gestiona sarcini diferite de business, indiferent de marimea companiei. Mai mult decat atat, este un software care continua sa se dezvolte in timp si sa devina chiar mai puternic pe masura ce ii sunt aduse imbunatatiri tehnologice ce permit caracteristici si instrumente noi.O perioada imprevizibila nu este o perioada in care ne simtim neaparat confortabil sa luam decizii de investitii. Este, insa, si o perioada in care nu ne permitem sa nu actionam, daca vrem sa fim pregatiti pentru a trece cu bine de orice obstacole.