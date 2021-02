De ce sa alegi Cargo Buddy pentru transportul tau de marfa?

Daca esti in cautarea unui transportator care sa indeplineasca toate conditiile enumerate mai sus, recomandarea noastra este Cargo Buddy. Avantajele alegerii serviciilor Cargo Buddy nu se opresc, insa, la cele amintite anterior.In cele ce urmeaza iti oferim si alte motive pentru a alege Cargo Buddy data viitoare cand vei avea nevoie ca transportul tau sa ajunga in siguranta si la timp la destinatie.Daca alegi serviciile Cargo Buddy poti economisi timp pretios pentru ca procedura este foarte simpla: iti faci cont in cativa pasi pe platforma online, comunici ce anume ai de transportat, unde si cand trebuie sa ajunga marfa, primesti o oferta de pret, alegi serviciul care se pliaza cel mai bine pe bugetul tau, dupa care ridici pachetul in ziua si la ora stabilita. Nimic mai simplu.Accesul la platforma este gratuit si va ramane mereu gratuit, iar platforma in sine imbina cererea cu oferta in functie de algoritmi foarte exacti, pentru ca procesul sa fie simplificat la maximum si pentru a evita problemele care apar de regula in cazul unui transport obisnuit.Cargo Buddy activeaza in nisa transportului de marfa de peste 10 ani, iar experienta vasta acumulata in toti acesti ani garanteaza, de asemenea, ca profesionalismul si serviciile oferite respecta cele mai inalte standarde din domeniu.Asistenta personalizata si comunicare directa cu soferul pe toata durata transportuluiLipsa de comunicare cu soferul sau timpul pe care il pierzi cu un apel in call center incercand sa afli detalii despre situatia transportului tau reprezinta doua dintre cele mai mari probleme in cazul unui transportator de marfa obisnuit.Daca alegi sa apelezi la Cargo Buddy nu vei mai avea din start aceasta problema. Cargo Buddy ofera asistenta personalizata pentru fiecare comanda in parte, astfel incat tu sa poti sti tot timpul ce se intampla cu transportul si sa ai siguranta ca marfa ajunge la destinatie in siguranta si, mai ales, la ora stabilita.De asemenea, vei primi notificari in timp real privind situatia transportului tau, iar acest aspect te ajuta, de asemenea, sa economisesti timp pretios.Conditii de transport sigure si adaptate specificului fiecarui tip de marfa in parteO alta problema de care te vei lovi in cazul unui transport facilitat de o firma de transport clasica va fi lipsa conditiilor optime, care poate rezulta in marfa deteriorata sau alterata (de exemplu in cazul transporturilor de alimente care au nevoie de anumite temperaturi pentru a ramane proaspete).Cargo Buddy asigura conditii ideale de transport pentru marfa generala (marfa paletizata, electrocanice, utilaje industriale, mobila, utilaje agricole, containere de birouri etc.), marfa care are nevoie de duba frigorifica (pentru acele marfuri care au nevoie de temperaturi controlate), marfa care necesita transport decopertat, marfa care are nevoie de transport agabaritic si autoturisme (din orice localitate din Romania catre orice tara din Europa si, la cerere, si catre tari care nu fac parte din U.E.).In plus, pentru ca tu sa ai o garantie suplimentara ca marfa ajunge la destinatie in stare impecabila, la Cargo Buddy beneficiezi si de asigurarea marfurilor transportate (pana la un milion de euro).Transport intern si international si monitorizarea permanenta a marfurilor transportateCargo Buddy ofera solutii rapide si eficiente de transport international in si din orice tara din U.E. si, asa cum aminteam anterior, la cerere pot fi asigurate inclusiv transporturi in si din tari de pe alte continente.In general gasirea unei solutii optime de transport intern si international se poate dovedi destul de dificila si tocmai de aceea Cargo Buddy te ajuta sa intri in legatura cu cei mai buni transportatori, care se vor asigura ca marfa ta ajunge la destinatie in siguranta si in intervalul de timp stabilit.CargoBuddy.ro asigura transport international in Italia, Franta, Germania, Spania, Slovenia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Turcia, Ucraina, Polonia, Austria, Croatia, Slovacia, Cehia, Belgia, Olanda, Danemarca, Norvegia, Suedia, Moldova, Rusia, Albania si Serbia. In plus, marfa este monitorizata permanent, pentru ca tu sa stii tot timpul ce se intampla cu transportul tau.Preturi foarte avantajoase si o comunitate suport care este tot timpul la dispozitia taUn alt avantaj pe care ti-l ofera Cargo Buddy este posibilitatea de a putea alege o oferta care se incadreaza in bugetul pe care il ai disponibil. Asa cum aminteam undeva mai sus, comanda ta ajunge direct la transportatorii care acopera traseul ales de tine, iar fiecare dintre acestia iti va trimite pretul lui. Ulterior tu vei putea alege alternativa cea mai buna pentru tine.Nisa transporturilor de marfa interne si internationale este foarte competitiva si tocmai de aceea Cargo Buddy pune accent intotdeauna pe oferirea de servicii de calitate la cele mai corecte preturi de pe piata.De asemenea, alegand serviciile Cargo Buddy vei putea conta si pe sprijinul unei comunitati suport foarte bine pusa la punct, care te va ajuta sa fii la curent tot timpul cu situatia transportului tau.