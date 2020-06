Ziare.

Decizia de a alege un broker Forex este una importanta si trebuie sa tineti cont de o serie de criterii esentiale: autorizare si reglementare, cat de simplu este sa depui si sa retragi banii, cat de bine sunt explicate costurile de tranzactionare, depunere si retragere de fonduri, accesul la suport tehnic sau beneficiile deschiderii unui cont de tranzactionare.Pentru a evalua un broker Forex, acordati atentie si review-urilor pe care le gasiti despre acesta in mediu online, documentati-va cu privire la anul infiintarii si dinamica evolutiei brokerului, stabilitatea financiara si sistemul de management al riscului, notorietatea raportata la vechimea in piata, strategia de protejare a fondurilor clientilor (separarea conturilor clientilor de cele ale companiei este cea mai simpla metoda).Piata Forex este, fara indoiala, cea mai mare piata din lume, deschisa 24 de ore, cinci zile pe saptamana (luni-vineri) si accesibila de oriunde din lume. Statisticile spun ca zilnic pe piata Forex se inregistreaza tranzactii de aproximativ 4 trilioane USD. Pentru a intra pe piata Forex, pentru a tranzactiona online valuta, monede online, criptomonede , metale sau marfuri ai nevoie de sprijinul unui broker experimentat care sa te ajute in demersul tau.De ce sa alegi un Broker Forex? Pentru a castiga cat mai mult, cu riscuri cat mai mici.Forex Broker pune la dispozitia clientilor companiei un soft cu ajutorul caruia puteti tranzactiona moneda, materie prima sau marfuri.Brokerul, in numele investitorilor, emite comanda de cumparare sau vanzare. Dupa crearea unui cont si achitarea depozitului, comerciantul (client sau investitor) are posibilitatea sa castige din cresterea sau scaderea cursului de schimb al monedelor sau altor bunuri alese pentru tranzactionare.Pe platforma Forex investitorii au acces la software in timp real, iar clientii primesc acces la diagrame si instrumente de analiza de piata extrem de utile, dar si la webinarii si training-uri cu ajutorul carora vor invata cum sa-si gestioneze mai bine fondurile.Investitia pe piata valutara este una dintre cele mai populare de pe piata Forex, iar castigurile vin in special din asa numitele spread-uri (diferenta dintre preturile de cumparare si vanzare). De ce ai nevoie de un Broker Forex? Pentru ca un broker profesionist isi doreste castiguri cat mai mari pentru clientii sai, astfel ca pune pret pe educarea acestora, pe informarea lor, pe traininguri si pe furnizarea de materiale cu ajutorul carora sa poti face investitii bune.Indiferent ca vreti sa va axati pe piata de schimb valutar sau pe cea de criptomonede, aveti nevoie de ghidaj din partea unui broker profesionist, verificat, cu experienta si rezultate in domeniu si, mai ales, de incredere, in contextul in care exista un risc ridicat de speculatii cu privire la Forex si CFD.