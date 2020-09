De ce sa tii cont cand calatoresti des in scop de afaceri

Acestia pot calatori local sau international, lucru care influenteaza si mijloacele de transport pe care trebuie sa le foloseasca. In contextul actual, odata cu pandemia de coronavirus, aceste activitati au fost puse pe pauza si incep sa revina la normal cu precautie. Iata cateva sfaturi utile daca urmeaza sa faci o schimbare in cariera in aceasta directie:In functie de nevoile tale si de detaliile calatoriilor, trebuie sa alegi mereu mijlocul de transport care te ajuta sa ajungi cat mai in siguranta, confortabil si la timp. Daca va trebui sa folosesti masina personala pentru aceste calatorii, alege un model precum Mercedes Benz care iti poate asigura un drum fara probleme, chiar elegant. Masina este o optiune potrivita in aceasta perioada si datorita intimitatii pe care ti-o ofera, a spatiului privat - toate acestea fiind esentiale in vreme de pandemie.Daca trebuie sa ajungi intr-o tara vecina precum Ungaria, opteaza pentru un drum cu avionul, mai ales daca ai mitinguri a doua zi de dimineata. Este esential sa fii odihnit si pregatit pentru provocarile pe care ti le pregatesc intalnirile cu clientii sau partenerii internationali. Cand calatoresti cu avionul este important sa te ocupi de check-in online si sa eviti orice factor care iti poate intarzia calatoria. De asemenea, daca trebuie sa fii pregatit de intalniri in prima parte a zilei, alege mereu un zbor pentru seara de dinainte si asigura-te ca te poti odihni.A fi pe drumuri pentru job inseamna a interactiona cu cat mai multi oameni, fie ca acestia sunt clienti sau posibili parteneri de afaceri pe care vrei sa-i impresionezi. Un astfel de job implica o comunicare constanta cu cei care iti pot pune compania intr-o alta lumina, dar si o buna intelegere a tehnicilor de vanzari. Ce poti face pentru a-ti dezvolta permanent aceste abilitati:● Pastreaza-ti mintea deschisa;● Tine cont de sentimentele si preferintele celor cu care comunici;● Dezvolta-ti permanent abilitatile de lider;● Asculta-i pe cei cu care discuti si nu-i intrerupe;● Arata-ti respectul cu fiecare ocazie;● Acorda atentie limbajului corpului;● Evita negativitatea.De asemenea, cand calatoresti in scop de business este esential sa lucrezi la abilitatile tale de organizare a timpului, la rabdare si la un program cat mai concentrat pe sanatate. Fie ca este vorba de somn sau de exercitii fizice, asigura-te ca le oferi importanta in fiecare zi, indiferent de locul in care te afli.Indiferent de locul in care calatoresti in acest an si in perioada postpandemie, trebuie sa fii la curent cu toate restrictiile si legislatia impuse de autoritati. Evita contactul apropiat cu cei pe care trebuie sa-i intalnesti, respecta masurile stricte de igiena si asigura-te ca acestia fac la fel la randul lor. Felul in care comunici in sfera de business si cea personala se va schimba in aceasta perioada si trebuie sa fii deschis spre o abordare flexibila permanent. Nu-ti face planuri pana in momentul in care esti sigur ca tara in care vrei sa calatoresti nu impune carantinare sau izolare.Daca vrei sa-ti schimbi locul de munca, iar jobul nou implica mai multe calatorii in tara sau in strainatate, tine cont de cateva aspecte care pot face totul mai usor pentru tine si care iti pot aduce rezultatele pe care le astepti.Sursa foto: pexels.com