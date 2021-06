DelphiOnline, 12 ani de activitate marcati printr-o campanie promotionala pentru publicul larg

In luna iunie a anului curent, pe site-ul delphionline.ro , toate produsele disponibile pentru achizitionare aduc sansa de a va inscrie in cursa pentru un premiu. Sunt valabile toate achizitiile facute atat din magazinul fizic, cat si din cel online, cu o valoare minima de 300 de lei TVA inclus. Sunt exceptate de la aceasta campanie achizitiile realizate prin anumite platforme, detalii pe care cei interesati le vor regasi in pagina oficiala, la sectiunea de regulament.Miza este un produs interesant si anume o masina de insurubat cu acumulator Makita. Aceasta include si un set de 81 de accesorii, detalii tehnice despre functionalitatea sa fiind regasite in pagina oficiala.Mai simplu decat am crede! Orice achizitie, pe baza bonului/facturii primit (e), inseamna o sansa in plus de a castiga. La finalul perioadei de desfasurare a acestui concurs de tip campanie de 12 ani de activitate va avea loc o extragere protejata. Mai exact, lista castigatorilor va fi publica iar cea a participantilor va fi privata. Participantii pot verifica daca au fost inclusi in tragerea la sorti interogand baza de date. Toate datele participantilor vor fi sterse automat dupa o perioada de 90 zile, incepand cu data de 30.06.2021, perioada pe care participantii o vor avea la dispozitie pentru a verifica extragerea.Din baza de date, aleatoriu, va fi extras si castigatorul, ce va fi anuntat ulterior, in mod public. Premiul va ajunge astfel la norocos. Nu este de neglijat ca o masina de insurubat este realmente practica. Cu ajutorul acesteia indepliniti mai eficient insurubari si demontari de diverse ansamble sau echipamente. Este un produs profesional Makita, cu eficienta in functionare, al carui cost este dovada a faptului ca DelphiOnline isi doreste sa isi rasplateasca clientii cu un premiu de calitate.Sub deviza Clean&More, DelphiOnline vine sa ofere un mod mai practic si accesibil pentru a va realiza stocul de produse in ceea ce priveste gama celor destinate pentru curatare profesionala, intretinere, igienizare. Este furnizor pentru o vasta gama de consumabile de igiena, medicale, gunoi, dezinfectanti si detergenti de asemenea. Tot aici pot fi gasite si odorizante, echipamente de protectie sau consumabile si produse necesare celor care activeaza in domeniul Horeca.Se poate spune ca DelphiOnline este sursa completa pentru a achizitiona acele produse pentru sanatate si igiena. Mai ales in vremurile actuale cand suntem mai alerti ca niciodata cu privire la ceea ce folosim, consumul de produse de igiena este trecut sub lupa pretentiilor privind eficienta. Descoperiti la aceasta sursa ceea ce aveti nevoie pentru toata lumea, dezinfectanti utili avizati de Ministerul Sanatatii pentru echipa, pentru toti cei care va calca pragul sau pentru spatiile unde va primiti clientii/colaboratorii.Consumabilele intr-o firma sunt o necesitate zilnica, lunara, cu o constanta care va provoaca sa gasiti o sursa convenabila privind nu doar stocul disponibil, ci si preturile. DelphiOnline va indeplini toate aceste pretentii.Campania ce marcheaza cei 12 ani de activitate este una din surprizele pregatite pentru publicul larg. Insa in mod constant veti gasi oferte la achizitiile facute de aici. La comenzi de minim 100 de lei primiti un dezinfectant cadou. Urmariti pagina si nu ratati ofertele!Contact: office@delphionline.ro