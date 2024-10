Despre potentialul strategic si economic al Romaniei in calitate de poarta intre Est si Vest

Oficiali de rang inalt, importanti reprezentanti ai mediului de afaceri si experti la nivel mondial se reunesc pentru a patra oara la Bucuresti in cadrul conferintei Bucharest Forum 2015, ce va avea loc intre 15-16 octombrie, incepand cu ora 9:00, la Sala Aula a Ministerului Culturii. Tema reuniunii din acest an: "Europa in fata furtunii: Perspective pentru o noua viziune de vecinatate".

Anul acesta, Bucharest Forum se bucura de participarea a peste 350 de participanti si 90 de speakeri din Europa, America, regiunea Marii Negre, regiunea Caucaz si Asia Centrala.

Criza din Ucraina continua sa ridice provocari la nivelul regiunii in ce priveste identificarea unor noi oportunitati de colaborare si sa testeze totodata capacitatea institutiilor de securitate occidentale existente de a dezvolta parteneriate trans-regionale sustenabile. Schimbari la nivel european si global accentueaza nevoia unor solutii sistemice si a unor raspunsuri credibile la provocari fara precedent in ultimul sfert de secol. Miza nu este doar pacea si securitatea in Europa dar si setul de valori pe care sunt fondate relatiile dintre statele membre ale NATO si UE. Agenda celei de-a patra editii a Bucharest Forum include atat subiecte de natura strategica legate de evolutiile economice si financiare la nivel global.

Una din temele principale ale Bucharest Forum de anul acesta este si Romania - Poarta Europei pe coridorul Est-Vest, un proiect rezultat din editiile trecute ale Bucharest Forum si imbratisat de Guvernul Romaniei, prin care profesionisti din companii de top in domeniul consultantei, impreuna cu functionari publici cu rang inalt la nivelul administratiei statului roman lucreaza pe proiecte concrete, cum ar fi: o noua agentie de investitii si export, transformarea EximBank in banca de dezvoltare, un fond suveran sau un fond bazat pe retele din energie. "Romania - Poarta Europei" ca unitate de elita exista astazi la nivelul Guvernului Romaniei.

Misiunea Bucharest Forum, initiat in 2012, este de a servi drept platforma de reflectie cu privire la politicile economice si de securitate si pentru a promova dialogul politic intre guverne si mediul de afaceri in regiunea Romaniei. Forumul este rezultatul direct al reafirmarii hotararii Romaniei de a-si pune in valoare potentialul strategic si economic in calitate de poarta intre Est si Vest.

Mai multe detalii despre eveniment si lista completa a speakerilor, pe site-ul evenimentului.

