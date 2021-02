Din ce domenii provin chiriasii de birouri: un sector in crestere este cel de e-commerce

Un exemplu in acest sens este extinderea firmei de consultanta 3BG, care si-a triplat suprafata in ultimul an de activitate si se muta pe un etaj intreg in cladirea de birouri Unirii View . 3BG ofera servicii pentru comertul electronic, prin platforma Amazon - cel mai mare marketplace din lume."In anul 2020 am inregistrat rezultate spectaculoase, pe fondul accelerarii comertului online la nivel global. Serviciile oferite de 3BG au contribuit la cresterea vanzarilor partenerilor si colaboratorilor nostri, in principal pe platforma Amazon. Noul spatiu de birouri a fost ales pentru a spori confortul si protectia angajatilor 3BG, tinand cont si de perspectivele de dezvoltare ale firmei. Consideram ca cele mai bune rezultate profesionale se obtin prin interactiunea fizica a intregii echipe, de aceea am ales un sediu reprezentativ pentru noi. Pe masura ce situatia sanitara va permite, intreaga echipa va putea reveni in forma fizica la birou" afirma Halasz Tamas, CEO al companiei 3BG."3BG este un exemplu de extindere a spatiului de birouri, care a realizat trecerea de la un birou intr-o vila, la unul intr-o cladire de birouri de clasa A, situata in zona ultracentrala a Capitalei. Compania a ales sa securizeze acum un sediu nou datorita oportunitatilor oferite de piata. In acest moment, exista si companii straine care se pregatesc sa intre pe piata romaneasca, care tatoneaza terenul si care ar putea da un nou suflu pietei inchirierii de birouri in 2021 si in 2022. Sunt vizate in special cladiri de birouri de clasa A. Speram ca acest val sa poata contracara cererile de micsorare a spatiilor venite de la companiile care au scos spatii la sub-inchiriere si 2021 sa fie un an mai bun decat 2020", declara Alexandru Petrescu, Managing Partner la ESOP Consulting l CORFAC International, prin intermediul careia s-a realizat tranzactie din Unirii View.Cea mai mare scadere a cererii pentru spatii de birouri de inchiriat s-a inregistrat in 2020 in domeniul IT&C, in timp ce domeniul farmaceutic si-a triplat volumul de spatiu inchiriat. Anul trecut, spatiile inchiriate de companii din IT&C au scazut de la circa 150.000 mp, la circa 30.000 mp, iar ponderea lor in totalul pietei s-a micsorat de la 50%, in 2019, la 30%."In 2021, acest domeniu ar putea sa isi revina partial, daca vor intra pe piata companiile care iau in calcul mutarea operatiunilor in Romania ca urmare a Brexitului sau cele care au observat ca infrastructura de internet din Romania a ajutat firmele sa lucreze foarte bine si in varianta lucrului de acasa (in perioada de carantina) si in varianta hibrida, in perioadele de stare de alerta" considera Alexandru Petrescu de la ESOP.Echipa 3BG este alcatuita din tineri profesionisti specializati in Dezvoltare de Produse, Branding, Strategie de Marketing Digital si Social Media, Design Grafic si Consultanta in e-commerce. Suntem un mix eclectic de oameni de creatie si specialisti in marketing, avand o abordare strategica bazata pe analize de date agregate din multiple platforme digitale. Oferim servicii de comert on-line, prin platforma Amazon - cea mai mare platforma de e-commerce din lume. Suntem singura companie din Romania care asigura servicii complete de gestionare all-in-one a brandurilor proprii si ale comerciantilor din acest marketplace, fiind dedicati dezvoltarii si cresterii acestor branduri pe cea mai mare piata din lume.Despre ESOPESOP este una dintre companiile de referinta in piata imobiliara din Romania, numarandu-se in randul primelor 5 companii specializate in segmentul comercial al pietei.Din 2013, ESOP este membru afiliat al CORFAC International - Corporate Facility Advisors - o alianta de companii imobiliare antreprenoriale angajate sa ofere servicii de calitate la nivel local, national si international. CORFAC International ofera servicii imobiliare cu o acoperire in 61 de locatii din America de Nord si in peste 24 in alte tari pe plan international. In cifre - peste 8.500 de tranzactii anual, cuprinzand 55 mil mp si evaluate la peste 5,2 miliarde $.CORFAC este recomandata de catre clienti prin atitudinea antreprenoriala a membrilor sai, reflectata intr-un nivelul ridicat de implicare si personalizare a solutiilor pentru parteneri. De-a lungul timpului, membri CORFAC au asistat companii precum Amazon, Boeing, FedEx, General Electric, General Motors si McDonalds.Cu peste 18 ani de experienta si una dintre cele mai mari echipe de consultanti pe segmentul spatiilor de birouri, ESOP a tranzactionat in ultimii 3 ani peste 120.000 mp spatii de birouri. Printre clientii ce au ales serviciile ESOP de-a lungul timpului se numara companii importante precum: HARMAN Romania, HELLA Romania, IPSOS Interactive Services, Konica Minolta, Lugera & Makler, ENEL, Alcedo, Sygenta, SNC Lavalin, 1 and 1 Romania, Asseco.