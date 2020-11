Povestea directorului BioNTech, care lucreaza la unul dintre cele mai promitatoare vaccinuri anti-COVID. Este fiul unui imigrant turc si a ajuns in topul celor mai bogati germani

Potrivit digi24.ro, care citeaza Reuters, Ugur Sahin, directorul BioNtech, a fondat compania si lucreaza impreuna cu sotia sa, Oezlem Tuereci, fiica de medic, tot imigrant. Potrivit sursei citate, cei doi si-au dedicat viata descoperirii de tratamente impotriva cancerului.Sursa citata mai arata ca tatal directorului BioNtech a ajuns in Germania ca imigrant, lucrand ca muncitor la fabrica Ford din Cologne, in vestul Germaniei. Acum, Ugur Sahin este in Top 100 cei mai bogati germani."In ciuda realizarilor sale, nu s-a schimbat deloc, este incredibil de modest si placut", a declarat Matthias Kromayer, membru in board-ul firmei de capital MIG AG, care a finantat BioNTech de la inceputurile sale, din 2008.Kromayer a mai spus ca Sahin merge la sedintele de business in blugi, ducand mereu dupa el rucsacul si casca de biciclist.Potrivit digi24.ro , Sahin a invatat si lucrat la spitale in Cologne si in Homburg, unde a intalnit-o pe Tuereci, viitoarea lui sotie. Ambii aveau aceeasi pasiune pentru cercetare medicala si oncologie.Tuereci, fiica unui medic turc, care a emigrat in Germania, a declarat intr-un interviu ca si in ziua nuntii a lucrat impreuna cu Sahin cateva ore in laborator.Cei doi si-au concentrat cercetarile asupra sistemului imunitar, ca potential aliat in lupta impotriva cancerului si au incercat sa gaseasca tratament pentru fiecare tip de tumoare.Ei au infiintat in 2001 compania Ganymed Pharmaceuticals, pentru dezvoltarea de anticorpi impotriva cancerului, dar Sahin - care era deja profesor la Universitatea Mainz - nu a renuntat la studiu si cercetare.Afacerea lor, care s-a dezvoltat continuu, a fost vanduta companiei japoneze Astellas in 2016, pentru 1,4 miliarde de dolari.Numai ca echipa din spatele Ganymed fondase deja, in 2008, o alta companie, BioNTech, calibrata tot pe cercetarea impotriva cancerului.Povestea BioNTech a luat o turnura neasteptata cand Sahin a citit in ianuarie 2020 un articol stiintific despre noul coronavirus din orasul chinez Wuhan si a ramas uimit cat de mica e distanta de la madicamentele lui impotriva cancerului, bazate pe mRNA, si vaccinurile antivirale bazate tot pe mRNA.BioNTech a constituit repede o echipa de 500 de oameni pentru a lucra la mai multe componente, incheind parteneriate cu giantul Pfizer si compania chineza Fosun in luna martie.Sahin a declarat pentru Reuters ca varianta lor de vaccin a ajuns la o "rata extraordinara de succes", dar ca nu si-a putut imagina cat de dificila va fi sarcina.Vaccinul dezvoltat de companiile Pfizer si BioNTech impotriva COVID-19 este 90% eficient in a preveni infectia cu noul coronavirus la oameni.A treia faza a testelor clinice (testarea eficacitatii si sigurantei la scara larga) facute de Pfizer a implicat 43.538 de participanti injectati. Acestia au primit fie doua doze de imunizant sau doua doze de placebo, 90% dintre participanti fiind protejati de virus in 28 de zile de la injectie.