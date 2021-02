Directorul Colterm a demisionat dupa dezvaluirile despre trecutul sau. Ce spune primarul Timisoarei despre aceasta situatie

"Nu este intamplator ca revelatiile au iesit la iveala tocmai acum"

Primarul Dominic Fritz a afirmat, vineri, ca greselile pe care Nanu le-a facut in urma cu 20 de ani "au compromis tocmai increderea pe care a construit-o"."L-am cunoscut pe Bogdan Nanu dupa ce am devenit primar, cand s-a oferit sa ajute in situatia incredibil de dificila pe care am gasit-o la Colterm.Prestatia lui profesionala in ultimele luni a fost ireprosabila. A venit cu solutii atunci cand caldura in oras era sa se opreasca pentru ca Colterm nu a putut sa-si plateasca facturile.A inceput procedura de concordat preventiv care ar putea sa salveze compania de la insolventa si faliment. A reusit sa recladeasca increderea creditorilor. Ii multumesc pentru asta", a declarat primarul Timisoarei, conform unui comunicat de presa citat de https://adevarul.ro/locale/timisoara/directorul-colterm-demisionat-dezvaluirile-despre-trecutul-sau-fritz-acuza-conspiratiesa-nu-naivi-1_60266af55163ec4271e9975f/index.html."Am aflat, cu aceeasi consternare ca si voi, din presa de acest trecut al lui Bogdan Nanu. El a platit pentru greselile lui si a invatat din ele. Dar, indiferent cat de profesionist si de buna credinta este, nu mai exista credibilitatea necesara pentru a fi la carma procesului de schimbare de care este nevoie.El este constient de asta. Tocmai pentru ca sunt atat de multe umbre si indoieli in jurul companiei Colterm, ea trebuie condusa de un profesionist deasupra oricaror umbre si indoieli", a mai declarat Fritz.Dominic Fritz sustine ca dezvaluirile referitoare la trecutul lui Bogdan Nanu nu sunt intamplatoare si acuza o conspiratie.Primarul Timisoarei a mai transmis celor " care incearca sa profite de aceasta situatie politic": "am un mesaj simplu: vom continua sa oprim robinetele de bani.Sa nu fim naivi: nu este intamplator ca revelatiile au iesit la iveala tocmai cu o zi inainte sa propuna Bogdan Nanu consiliului de administratie desfiintarea a doua posturi de conducere. Urmeaza sa taiem robinetele de bani si evident ca rezistenta celor care au profitat pana acum este uriasa si brutal", a mai declarat Dominic Fritz.Pe de alta parte, Fritz a mai subliniat ca procesul de concordat declansat de Bogdan Nanu trebuie sa continue."Fara concordatul preventiv Colterm poate sa intre in orice zi in insolventa, situatie care ar afecta incalzirea si apa calda in 50.000 de gospodarii, spitalelor si scolilor din Timisoara.Municipiul Timisoara are datorii la Colterm de peste 160 milioane de lei. Daca Colterm intra in insolventa, conturile noastre pot fi blocate, ceea ce ar inseamna ca multe investitii si servicii publice s-ar opri. Daca pica Colterm, pica si Primaria Timisoara.Iar asta nu voi permite si de aceea avem nevoie de acest concordat. Nu voi mai permite nici ca finantele Primariei Timisoara sa fie in continuare tinute ostatice de o singura companie in subordinea ei.Daca Colterm reuseste sa incheie concordatul cu creditorii, va avea timp 3 ani pentru a gasi o cale spre profitabilitate", se mai arata in comunicatul de presaPrimarul a mai arata ca "in cazul in care consiliul de administratie al Colterm nu va implementa masurile de restructurare in conducerea Colterm si daca nu va continua demersurile pentru incheierea unui concordat, in buna credinta, nu voi ezita sa propun Consiliului Local dizolvarea imediata a consiliului de administratie".Bogdan Nanu a spus ca era prea tanar cand a primit functia si a platit pentru greseli."In urma cu peste 20 de ani, cand aveam 24 de ani, am avut prea devreme o functie de conducere unde am facut greseli manageriale, din naivitate, lipsa de experienta si, poate si din aroganta juvenila.Am platit si financiar si in fata legii, si am invatat din aceasta experienta. Inteleg de ce acest episod din trecutul meu starneste dezamagire si imi pare nespus de rau.Desi nu ma defineste ca om si ca profesionist, cred ca lectia invatata la inceput de drum m-a ajutat sa urmaresc cu mai mare determinare si pasiune activitatea mea profesionala de 17 ani, in consultanta si managementul financiar.Obiectivul meu principal ca director general este acela de a implementa concordatul preventiv, singura solutie viabila capabila sa scoata Colterm din pericolul de insolventa. M-am implicat pentru ca am convingerea ca pot sa ajut Colterm iar acest lucru o va dovedi doar timpul.Nu fac parte din nici un grup de interese si nu urmaresc altceva decat misiunea care mi-a fost incredintata, aceea de redresare a companiei de termoficare timisorene", a transmis Bogdan Nanu, potrivit Pressalert Pana la numirea unui nou director general, compania Colterm va fi condusa de Emil Serpe, cel care a avut aceasta functie pana la venirea lui Bogdan Nanu.