DUBLARE a cererilor pentru servicii de SEO în 2021. Ce spun specialiștii despre creșterea estimată de 25% a pieței

Anul acesta, se estimează că interesul companiilor pentru serviciile de SEO va crește semnificativ, cu peste 1,5 milioane de euro. Această tendință se observă atât în cazul IMM-urilor, cât și în cel al firmelor mari, din diverse domenii. Indiferent de produsele oferite, antreprenorii au început să folosească într-un mod din ce în ce mai complex soluțiile de marketing online pentru a-și propulsa afacerea.

Mai ales în domeniile și industriile unde competiția este mare, chiar dacă publicitatea fizică este folosită în mod eficient, ceea ce face firmele să se detașeze într-adevăr sunt metodele inovatoare de promovare în mediul online, puse în aplicare prin colaborare cu agențiile de marketing digital, care asigură o comunicare mai eficientă cu potențialii clienți.

Prin intermediul serviciilor de SEO (search engine optimization), companiile, indiferent de mărimea lor, pot obține o mai bună vizibilitate în mediul online, clasându-se pe o poziție mai bună în căutările Google din domeniul vizat. Mai ales la nivel local, motorul de căutare este una dintre principalele surse de trafic pe site-urile companiilor care doresc să devină mai cunoscute. Suma de 7,5 milioane de euro nu include și investițiile în reclame Google, care ating anual zeci de milioane de euro, ceea ce arată încă o dată relevanța acestei metode de promovare.

„În 2021, piața serviciilor de SEO va cunoaște o creștere semnificativă, de 1,5 milioane de euro, ceea ce înseamnă o creștere a cererii de 25%. Această tendință a început în 2020, când companiile au avut nevoie să se adapteze la noile necesități ale activității online, determinate de pandemie. La SEO Cupcake, am observat o schimbare importantă din faptul că am avut de două ori mai multe solicitări pentru astfel de servicii față de anul precedent. Pentru noi a însemnat adaptarea continuă a strategiilor pentru promovarea companiilor care ne-au devenit colaboratori. Este prevăzut că trendul va continua și în anii următori, pentru că serviciile de SEO oferă avantaje din ce în ce mai importante într-un context economic în plină transformare. Antreprenorii au înțeles, mai ales în ultima perioadă, că este esențial să folosești canalele potrivite pentru promovare, pentru a ajunge mai ușor la audiența vizată”, a declarat pentru Ziare.com Cristian Bolocan, Head of SEO Department în cadrul SEO Cupcake, agenție de marketing digital activă în domeniu din anul 2012, oferind atât servicii de SEO, cât și de web design, graphic design și campanii pay-per-click (PPC).