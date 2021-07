Echipamente Medicale „Made in Romania”: MedSHIELD produce in Piatra Neamt halate si combinezoane medicale

confectionate din material SMS, rezistent, care nu se scamoseaza;

croiala larga;

cu maneca lunga;

fir elastic la manseta inchidere cu snur polipropilena netesuta;

de unica folosinta;

rezistente la penetrarea fluidelor si microorganismelor, fiind prevazute cu dablare la piept si la maneci, din material impermeabil.

Combinezon polipropilena categoria I, pentru protectie impotriva prafului si a improscarilor limitate cu anumite lichide nepericuloase. Certificat in conformitate cu standardele de protectie aferente Directivei pentru EIP, Categoria I.

Combinezon polipropilena categoria III TIP 3&4. Combinezon de protectie impermeabil si biologic, pe un suport de netesul PU cu film microporos PE. Conform pentru utilizarea in domeniul medical impotriva agentilor infectiosi. Avizat de Institutul Medico - Militar pentru urmatoarele Standarde Europene EN 14605:2005 4, EN 14126, EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5.

Uniforme medicale de unica folosinta /costume chirurgicale unisex.

Bonete medicale / capeline de unica folosinta.

Masti de protectie de unica folosinta (cu 3 pliuri, FFP2, FFP3 cu sau fara valva).

Botosi tip cizma si acoperitori pantofi de unica folosinta.

Sorturi de unica folosinta.

Ochelari de protectie medicala din policarbonat dur, cu distorsionare minima a imaginii.

Viziere rabatabile pentru protectia fetei si ochilor impotriva virusilor si bacteriilor.

Lenjerie de pat de unica folosinta.

Aleze pat / targa.

Manusi din latex si din nitril, de unica folosinta.

Dezinfectanti de maini si suprafete, care protejeaza impotriva a 99,9% din germeni si ucide coronavirus, influenza si alte virusuri.

Unii producatori de haine si-au extins linia de productie pentru a include in oferta si consumabile medicale, precum masti de protectie. Producatorii de cosmetice au inceput sa produca si dezinfectant de maini.Producatorii de echipamente medicale existenti pe piata si-au modernizat fabricile pentru a face fata numarului mare de comenzi.Altii au pus pe pauza afacerile existente, afectate grav de pandemie, si s-au aventurat intr-un nou domeniu: al productiei si distributiei de consumabile medicale si echipamente de protectie.Este si cazul brandului MedSHIELD, creat la inceputul pandemiei Covid-19, care acum inregistreaza comenzi nationale si internationale pentru confectionarea de combinezoane de protectie si halate medicale de unica folosinta.Compania MedSHIELD si-a inceput activitatea acum 1 an, in mai 2020, in Piatra Neamt, in plina criza de echipamente medicale de protectie.Fondatorii MedSHIELD aveau in spate o experienta de 5 ani in sisteme de securitate si au hotarat sa se asocieze si sa isi utilizeze competentele pentru a a dezvolta o linie de productie in Piatra Neamt.Intr-un an de activitate, MedSHIELD a livrat peste 1 milion de halate medicale si peste 400.000 de combinezoane medicale in Romania si Europa.De asemenea, MedSHIELD a importat in Romania echipamente si consumabile medicale conform standardelor UE, pentru a oferi clinicilor si spitalelor o gama completa de produse.La ora actuala, MedSHIELD produce in fabrica proprie din Piatra Neamt urmatoarele tipuri de echipamente pentru pastrarea sterilitatii si curateniei in spitale, clinici medicale, laboratoare, centre de infrumusetare: