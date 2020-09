Echipamentele de protectie - cum, cand si de ce sunt importante

Din sirul de obligatii pe care angajatorul le are se numara si asigurarea unui echipament individual de munca pentru fiecare persoana, tinand cont de sezon si de marime, asadar echipament adaptat celui care il poarta. Nu degeaba exista o nisa diversa aici a articolelor de acest gen - standard, pentru sezon ploios sau cele care asigura si confort termic. De vreme ce sunt obligatorii de purtat, cel care le foloseste nu trebuie sa fie conditionat de sezon sau incurcat si de alte haine pe care le poarta, de nevoie in sezonul rece.La randul lor, angajatii trebuie sa respecte o serie de reguli. Vor fi instruiti cu privire la articolele ce le sunt furnizate si le vor folosi corespunzator, in conformitate cu instructiunile primite. In sarcina lor ramane si sa aprecieze starea de calitate, raportand atunci cand este cazul daca echipamentul nu mai este conform si necesita schimbare.Desi cand vorbim despre echipament de protectie ne gandim automat la imbracaminte si incaltaminte potrivite in medii periculoase, varietatea acestora este mai mare. Furnizor pe aceasta nisa este Tresa , iar in aceasta gama de produse descoperim cat de multe sunt domeniile in care, sub o forma sau alta, impun masuri speciale: pentru cei care lucreaza la inaltime, care au nevoie de echipament cu vizibilitate mai mare, pentru cei care sudeaza, lucreaza in industrii si inclusiv in cea alimentara. Chiar daca riscul nu este despre accidentari fizice, vorbim despre risc de contaminare, de poluare fonica etc.Cei care activeaza in astfel de domenii isi iau toate masurile de precautie si doteaza angajatii cu tot trusoul necesar. Chiar si vizitatorii unor astfel de zone trebuie sa fie echipati. Nu puteti vizita un santier, indiferent de context, motivul pentru care va aflati la fata locului, fara sa purtati casca de protectie.Asadar, suplimentar fata de ceea ce efectul de muncitor poarta, echipament minim pentru protectie trebuie sa fie disponibil pentru orice vizitator. Amenzile sunt destul de mari, ca sa nu mai spunem de riscuri asumate.Tresa poate asigura tot ce tine de echipamentul de protectie necesar in domenii diverse de activitate. Includem aici imbracaminte si incaltaminte de protectie, pentru orice sezon. La cerere, pot fi realizate comenzi speciale sau ceea ce achizitionati de la ei poate fi personalizat conform preferintelor.Sub deviza "Echipam eroii de zi cu zi", Tresa pune un semn de egal intre siguranta in munca si calitatea produselor oferite. Astfel de investitii nu sunt optionale, ci fac chiar diferenta intre viata si moarte. Oferta completa o regasim in cadrul paginii oficiale, alaturi de programul de fidelitate propus clientilor.