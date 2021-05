Edenred Romania lanseaza noua campanie de employer branding, cu promisiunea Vibe with us!, si un site de Cariere cu toate pozitiile deschise in companie

Edenred. Locul potrivit pentru a reinventa timpul petrecut la birou.

Edenred. Locul potrivit pentru a creste repede.

Edenred. Locul potrivit pentru a-ti manifesta spiritul antreprenorial.

Edenred. Locul potrivit pentru a redescoperi spiritul de echipa.

Edenred este o companie puternic digitalizata, care are in centrul activitatii pasiunea pentru client si o cultura colaborativa si deschisa, ce ii inspira pe angajati sa-si sustina ideile unice si le ofera resursele necesare pentru a le pune in practica si a influenta, astfel, schimbarea.Campania de employer branding derulata in spiritul Vibe with us! isi propune sa contribuie la retentia angajatilor si la atragerea candidatilor cu competente din ce in ce mai cautate in piata muncii si care sa corespunda provocarilor de crestere oferite de Edenred in Romania.Angajatii Edenred Romania, cu backgrounduri diverse, sunt uniti de valori comune si de dorinta de a transmite vibratia echipei in toate actiunile lor. Varsta si sexul nu reprezinta criterii in procesele de selectie, lucru ce contribuie semnificativ la mentinerea unei echipe creative si unite, dar si la crearea identitatii si imaginii de bun angajator a companiei, determinand modul in care este perceput brandul Edenred."In Edenred, ne-am ghidat dupa premisa ca a avea un loc de munca divers si sigur are impact direct in dezvoltarea business-ului si contribuie la reputatia brandului nostru de bun angajator.Mai mult ca oricand, anul acesta, vom acorda prioritate initiativelor de diversitate si incluziune, urmarind sa atragem in echipa Edenred colegi de varste diferite, care au competente diverse, niveluri diferite de experienta si pot aduce abordari cu totul noi, in spiritul valorilor noastre, in proiectele inovative pe care le dezvoltam", spune Raluca Tufeanu, HR & Internal Communication Director Edenred Romania.Pentru a sustine procesul de recrutare, odata cu lansarea campaniei de brand, Edenred deschide microsite-ul de Cariere ce integreaza toate pozitiile disponibile in companie si ofera informatii utile pentru fiecare job disponibil.Noua pagina de Cariere, disponibila pe http://edenred.ro/cariere , va simplifica procesul de aplicare pentru locurile de munca disponibile, iar candidatii vor putea gasi usor informatii despre cele mai noi oportunitati, despre beneficiile oferite de Edenred pentru a crea un echilibru intre viata profesionala si cea personala, despre mediul de lucru si, mai ales, despre echipa.In prezent, cei mai multi dintre candidati se documenteaza si cauta informatii pe mediile de comunicare ale angajatorului atunci cand vor sa aplice sau decid sa se alature unei companii."In pagina de Cariere, am adus impreuna, intr-un singur loc, cele mai valoroase resurse pentru oricine este interesat sa inteleaga mai bine cultura si valorile Edenred si vrea sa afle informatii pentru a lua o decizie asumata cand hotaraste sa se alature echipei. Suntem creativi, technology-oriented si punem pasiune in tot ceea ce facem. Vibe-ul echipei este relaxat, dar, in final, ne onoram fiecare promisiune si nu renuntam niciodata", adauga Raluca Tufeanu, HR & Internal Communication Director Edenred Romania.Brandul de angajator al Edenred reflecta cultura companiei si subliniaza beneficiile energiei pozitive in echipa care ne defineste in relatia cu clientii, partenerii si utilizatorii solutiilor noastre.Astfel, promisiunea Vibe with us!, in jurul careia este construita campania de employer branding, este declinata in mai multe mesaje care adreseaza actualii si viitorii angajati:Edenred este lider de piata ca platforma de servicii si plati si este partenerul de zi cu zi al intregului ecosistem al pietei muncii, conectand peste 50 de milioane de angajati si 2 milioane de comercianti parteneri prin intermediul a peste 850.000 de clienti corporativi in 46 de tari.In 2020, datorita activelor sale tehnologice globale, Grupul a gestionat un volum de afaceri de aproape 30 de miliarde de euro, efectuat, in principal, prin aplicatii mobile, platforme online si carduri.