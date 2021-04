Energy Shield, eveniment dedicat protejarii infrastructurilor critice din energie si utilitati in fata atacurilor cibernetice

- standardizarea si actualizarile de politici care au impact asupra infrastructurilor critice si a securitatii cibernetice.

- demonstrarea setului de instrumente Energy Shield.

- impactul muncii de acasa asupra infrastructurilor energetice si IT si asupra modului in care incidentele de durata care vizeaza infrastructurile critice conduc la remodelarea peisajului tehnologiilor, afacerilor si al politicilor.

In acest context, consortiul Energy Shield organizeaza joi, 15 aprilie, incepand cu ora 10, un workshop online dedicat protejarii infrastructurilor critice in fata atacurilor cibernetice. Denumit "Trends, opportunities and choices in designing cyber resilient EPES infrastructure", evenimentul se va desfasura in limba engleza.Evenimentul se adreseaza in principal responsabililor din companiile care gestioneaza infrastructuri critice din domenii precum utilitati, energie, factorilor de decizie din administratia publica centrala si locala, specialistilor in securitate cibernetica, cercetatorilor, mediului academic.In cadrul evenimentului vor fi abordate urmatoarele tematici:Persoanele interesate se pot inregistra aici: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/dc6022f6-6ea5-75e4-0d6e-322a215df9b9 Programul complet al evenimentului este disponibil pe site-ul de stiri al proiectului: https://energy-shield.eu/invitation-to-energyshield-workshop/ Proiectul de cercetare-dezvoltare-inovare EnergyShield este dezvoltat prin finantare de la CE de SIMAVI, cel mai mare integrator de produse software din Romania, alaturi de 17 parteneri europeni, in concordanta cu strategia europeana de creare a unei culturi a securitatii cibernetice si de asigurare a unui raspuns prompt si eficient in fata atacurilor cu potential de destabilizare sau distrugere a infrastructurilor critice.EnergyShield vizeaza dezvoltarea unui set de instrumente care sa asigure protectia infrastructurii critice din domeniul energiei. Acest proiect acopera intreg spectrul infrastructurii energetice: producator, consumator, distribuitor. Acest set de instrumente combina unelte inovative pentru asigurarea securitatii cibernetice, care vor fi adaptate si configurate pentru a fi folosite in infrastructura critica: detectarea vulnerabilitatilor (aplicatie pentru modelarea atacurilor), monitorizare si protectie (aplicatii pentru detectarea anomaliilor si DDoS) si un sistem SIEM.Instrumentele de monitorizare si protectie se concentreaza pe permiterea unui raspuns rapid la atac, automatizand treptat informatiile de securitate si procesul de gestionare a evenimentelor de acest tip.Crearea unui mediu virtual comun (toolkit) de prezentare si exploatare a unor aplicatii care ofera protectie in fata unor vectori de atac diferiti este in concordanta cu cresterea din ultimii ani a cerintelor de securitate cibernetica din sectorul energetic. Acest set complex de instrumente va fi testat in Bulgaria si in Italia, iar scenariile de test vor include atacuri asupra tehnologiei informatice si asupra tehnologiei operationale specifice.Prin implicarea organizatiilor de profil, publicarea de articole stiintifice avand la baza rezultatele obtinute pe parcursul implementarii proiectului EnergyShield, se contureaza o comunitate de experti si utilizatori cu acces la informatii si date ce pot imbunatati timpul de raspuns in fata atacurilor cibernetice.Partenerii care implementeaza proiectul sunt: SIMAVI (Romania), PSI Software AG (Germania), SI-GA Data Security (Israel), Foreseeti (Suedia), L7 Defense (Luxemburg), Tech Inspire (Marea Britanie), Konnekt Able Technologies Limited (Irlanda), City University of London (Marea Britanie), Kungliga Tekniska Hoegskolan (Suedia), Universitatea Tehnica Nationala din Atena (Grecia), Compania de software Eood (Bulgaria), Kogen Zagore (Bulgaria), Mvets Lenishta (Bulgaria), Elektroenergien Sistemen Operator (Bulgaria), CEZ Distribution (Bulgaria), MIG 23 (Bulgaria), DIL DIEL (Bulgaria) si IREN (Italia).Acest proiect a primit finantare din programul de cercetare si inovare H2020 al Uniunii Europene, in baza Acordului de finantare nr. 832907.