Esti avocat? Afla cum iti poti dezvolta cariera in mediul online

Schimbari in acest sens s-au produs si in domeniul avocaturii. Multi avocati au constatat, ca pentru a-si continua activitatea, trebuie sa se extinda si in mediul online. In aceste imprejurari a aparut si platforma de servicii juridice, pentru o promovare si accesibilitatea mai mare pentru clienti. Tot in cadrul acestei platforme, este posibila colaborarea clientului cu un avocat online , unde intrevederile au loc de la distanta, prin intermediul internetului.Indiferent ca vrei sa lucrezi ca un avocat online sau sa ramai la maniera traditionala, o platforma juridica de acest fel te poate ajuta sa te promovezi in online, respectand totodata limitele deontologice ale profesiei de avocat.Este un punct de pornire bun pentru un avocat care se afla la inceput, mai ales daca nu ai un site personal si nu stii exact cum se procedeaza cu promovarea online. In plus, avocatii stagiari au reducere 50% la pachetele de promovare oferite de platforma.Dupa ce esti acceptat si ai intrat in baza de date, pentru clienti va fi mult mai simplu sa intre in contact cu tine. Unul dintre avantaje este ca poti lucra strict pe domeniul tau de expertiza, cu rezolvare de probleme care te intereseaza direct.Practic, clientii ajung la tine, printr-o cautare bine filtrata, si decid pe baza informatiilor din profilului creat de tine si pe baza parerile clientilor tai, daca esti un avocat potrivit pentru ei. Profilul personalizat este un punct important in promovarea online, iar ca avocat ai sansa de a te afirma in domeniu, si prin publicarea pe platforma a diferitelor articole juridice.Primul pas este inregistrarea pe platforma, iar dupa confirmarea primita din partea echipei, poti incepe sa-ti creeze profilul. Acesta va contine datele tale de identificare ca avocat, nume, adresa de e-mail, numarul de telefon, adresa si programul pentru intrevederi la sediul propriu, onorariu si alte detalii semnificative.Poti alege unul dintre pachetele de promovare, care iti vor oferi acces la mai multe facilitati si iti vor creste vizibilitatea in online. Va fi mai simplu pentru tine sa intri in contact cu clientii, fara incalcarea vreunei reguli deontologice privind profesia de avocat.Daca doresti, vei putea presta serviciile si prin intermediul platformei, un serviciu nou la care inca se lucreaza. Un avocat online este cel care ofera consultanta juridica la distanta, contra unui onorariu fix, prin intermediul internetului. Intrevederile au loc audio prin telefon sau video prin diferite aplicatii. Astfel, lucrezi din confortul casei tale sau de la birou, fara sa mai fie nevoie sa te deplasezi in diferite locuri pentru intalniri cu clientii si iti poti programa fiecare zi de lucru, mult mai eficient.In functie de tipul de colaborari pe care le intreprinzi cu clientii, prin intermediul platformei online, acestia iti pot lasa review-uri pe pagina de profil. Astfel, posibili viitori clienti vor alege mai usor un avocat care sa se potriveasca situatiei in care se afla la acel moment.Indiferent in ce moment al carierei te afli ca avocat, promovarea online este o sansa care iti poate aduce o serie de beneficii. Vei avea parte de mai multa vizibilitatea, vei intra in contact cu clientii potriviti pentru tine, vei putea profesa ca avocat in mediul online si vei fi recunoscut pentru toate reusitele si realizarile profesionale.