Exploratist lanseaza Digital Stage, o suita completa de solutii pentru evenimente corporate digitale, dupa investitii de peste 100.000 euro

Distantarea sociala provocata de pandemia de COVID-19 a determinat companiile sa isi regandeasca strategiile de business si employee experience. Confruntate pentru prima data cu provocarile organizarii de evenimente online, multe dintre acestea au realizat ca este nevoie de mai mult decat de un laptop si o conexiune la internet pentru a tine angajatii si partenerii informati, implicati si motivati.In acest context, Exporatist a dezvoltat o solutie integrata, care ofera companiilor posibilitatea sa organizeze in mediul digital evenimente corporate, conferinte, traininguri. Digital Stage propune o abordare bazata pe experienta utilizatorului: elementele vizuale si interactive ce pot fi personalizate pentru a mentine participantii conectati., a explicat Silviu Petran, Managing Director Exploratist.Noua tehnologie achizitionata de Exploratist pentru organizarea evenimentelor in online ofera companiilor metoda optima pentru a mentine angajatii si partenerii de business conectati, intr-o perioada in care interactiunea directa este limitata., a declarat Silviu Petran.Digital Stage, suita de solutii propusa de Exploratist, include partea de creatie, de la insight la concept, grafica si content video, pana la studiouri de transmisie pentru live streaming. Totul pe o platforma sigura, de ultima generatie ce asigura un nivel de engagement ridicat.Interactiunea in timp real este integrata pe platforma prin functionalitati de tipul chat, instant polling, quizz-uri sau sesiuni de Q&A, De asemenea, Digital Stage include un modul de raportare avansat cu statistici pentru evaluarea succesului evenimentului virtual. In noul concept pot fi integrate experientele specifice unui eveniment de business - spatiu virtual dedicat interactiunii cu presa, agenda, camera virtuala cu resurse pentru prezentarile de business, after event party si networking.De altfel, interactiunea intr-un mediu mai putin formal sau discutiile libere din pauzele unui eveniment sunt alte cateva dintre lucrurile care au lipsit in contextul pandemic. Exploratist le readuce online intr-o maniera personalizata, adaptata, astfel incat experienta sa fie completa. Sunt incluse aici concerte live, stand-up comedy, dar si interactiune prin chat, grupuri de discutii tematice, private sau de echipa etc.Desi complexa si completa, suita de solutii propusa de Exploratist ofera si un avantaj din punct de vedere financiar, costurile organizarii fiind mai reduse cu cca. 30% in comparatie cu un eveniment offline similar.Atunci cand transpui experientele offline in mediul online, bugetul total scade vizibil, pentru ca lipsesc, in proportie de 90%, toate costurile logistice asociate cu acest tip de eveniment, a mai precizat Silviu Petran.Exploratist este agentie locala de employee experience care livreaza integrat servicii si produse de HR, marketing si digital menite sa acopere toate etapele parcurse de angajati intr-o organizatie, de la onboarding si L&D pana la comunicare interna, evenimente si programe de engagement.Exploratist aduce de 10 ani oamenii mai aproape unii de ceilalti si de cultura organizatiilor. People first. Everyday.