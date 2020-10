Facebook ar putea fi acuzata in SUA de incalcarea legii concurentei, cel mai devreme in noiembrie

Reprezentanti ai Comisiei Federale pentru Comert s-au intrunit joi, 22 octombrie 2020, in privat, pentru a discuta despre o investigatie, in timp ce procurori generali ai statelor, sub conducerea procurorului general din New York, Letitia James, au investigat compania pentru posibile riscuri de incalcare a reglementarilor referitoare la concurenta.Termenul de punere sub acuzare a Fecebook ar putea fi modificat, potrivit publicatiei, care a precizat ca procurorii generali sunt in ultimele etape de pregatire a plangerii.Facebook, Comisia Federala pentru Comert si biroul Procurorului General al statului New York nu au fost disponibile pentru comentarii imediate.Facebook a anuntat in august ca directorul general Mark Zuckerberg a fost intervievat in timpul unei audieri la Comisia Federala pentru Comert, in cadrul investigatiei antitrust a guvernului impotriva sa.Facebook formeaza obiectul unor investigatii similare ale Departamentului de Justitie si procurorilor generali ai statelor si a anuntat anterior ca anchetele se refera la achizitii si la practici de afaceri care implica "servicii de socializare, publicitate digitala si aplicatii mobile sau online".In iulie 2019, Facebook a acceptat sa plateasca o amenda record de 5 miliarde de dolari pentru inchiderea unei investigatii separate a Comisiei Federale pentru Comert privind practicile companiei in domeniul confidentialitatii datelor.Citeste si: