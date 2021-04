Covidul i-a imbogatit: producatorii de vaccinuri au intrat in topul Forbes al miliardarilor

In ierarhie si-au facut loc si reprezentantii companiilor care au produs vaccinuri anti-Covid sau s-au ocupat de ingrijirea pacientilor infectati.Este cazul CEO-ului de la Moderna, Stephane Bancel, care ocupa locul 665 in topul bogatasilor lumii, cu o avere estimata la 4,3 miliarde de dolari. El detine 8 la suta din actiunile companiei Moderna, care produce unul dintre vaccinurile anti-Covid de pe piata.Cu 4 miliarde de dolari in conturi, Ugur Sahin, cofondator la BioNTech, a urcat pe locul 727. BioNTech este compania germana care produce vaccinul impreuna cu Pfizer. Sahin, care s-a nascut in Turcia dar a crescut in Germania, are si 18 la suta dintre actiunile BioNTech.De asemenea, multi oameni de afaceri chinezi sau indieni, cu bussines-uri in zona de "healthcare" au acumulat averi de 1-2 miliarde de dolari.