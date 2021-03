GAMA-ANCAVIVI | Echipamente profesionale pentru curatenie

Specialistii din cadrul companiei va ofera consultanta gratuita in vederea alegerii echipamentului optim destinat tipului de curatenie efectuat, tinandu-se cont de specificul suprafetei ce se vrea a fi intretinuta, tipul de alimentare, capacitatea rezervoarelor pentru apa, frontul de lucru, timpul alocat curateniei, etc.Brandurile pe care GAMA-ANCAVIVI le comercializeaza in Romania sunt: FIMAP, TMB, SANTOEMMA, IPC EUROTOOLS si AGRINOVA.Compania se adreseaza societatilor comerciale, institutiilor publice si persoanelor fizice, pentru care a pregatit diverse produse care sa se potriveasca necesitatilor acestora. Catalogul de produse se regaseste pe site-ul www.masinicuratenie.ro, unde veti gasi si informatiile necesare si datele de contact, pentru achizitii sau pentru detalii cu privire la gama de echipamente pentru curatenie.Urmatoarele produse si categorii de produse sunt cele mai vandute de compania GAMA-ANCAVIVI:Aspiratoarele profesionale cu injectie extractie se adreseaza tuturor suprafetelor mici, medii si mari acoperite cu mochete ori suprafetelor textile (scaune tapitate, carpete, covoare, interioare auto etc) si sunt alcatuite din corpul aspiratorului, setul de furtunuri si accesoriul folosit pentru pulverizarea apei curate concomitent cu aspirarea apei reziduale de pe suprafata pe care o intretinem. Prin adaugarea de optionale (in functie de model), un aspirator cu injectie - extractie poate fi transformat intr-un set de curatare profesional ce combina toti factorii de curatare intr-un mod optim, cu rezultate exceptionale. Puterea injectiei de apa, puterea mare de aspirare si in functie de model folosirea apei calde permanent vor face diferenta in obtinerea unei calitati deosebite a muncii efectuate.Aceste aspiratoare sunt special construite pentru degresat suprafete acoperite cu grasimi si mucegai precum si pentru curatarea si igienizarea geamurilor, mochetelor, covoarelor, tapiteriilor, dusumelelor, in bucatarii, in bai si toalete. Principiul de functionare este dat de fierberea apei din boiler pana la trecerea acesteia in stare de vapori. In componenta lor aceste tipuri de produse dispun de un sistem de diuze pentru curatarea si degresarea a diferite feluri de suprafete: geamuri, mochete, tapiterii, spatii inguste, gresie etc. In functie de model, generatoarele de vapori pot fi echipate si cu sistem propriu de injectie chimica sau cu sistem de aspirare.Sunt utilizate pentru suprafete de curatat dure si plane, cu gresie, marmura, mozaic, pvc, linoleum sau beton sclivisit acoperit cu rasina ori vopsea speciala, si sunt construite mai multe modele de masini profesionale care spala si aspira apa la o singura trecere. Aceste masini efectueaza spalarea pavimentelor cu ajutorul unor perii din nylon (de tip disc sau cilindrice, in functie de modelul masinii ales) in spatele carora se afla lamele de aspirare pentru apa reziduala astfel incat sa asigure o suprafata perfect uscata dupa curatare. Masinile pot fi cu actiune pedestra (cu omul in spatele echipamentului), ori cu volan (cu om la bord), pot fi cu cablu electric si alimentarea la 220v, ori independente cu acumulatori la 12v / 24v / 36v (in functie de model). Gama de masini pentru spalat pardoseli este diferentiata de capacitatea fiecarui model de stocare a apei curate respectiv reziduala, de tipul de tractiune, prin impingere respectiv propulsie autonoma cu motor electric. Toate aceste echipamente au fost construite pentru satisfacerea fiecarui client in functie de preferintele acestuia si de suprafata pe care o are de intretinut intr-o anumita perioada de timp.Pentru a veni in intampinarea clientilor care detin suprafete dure plane de maturat acoperite cu pavele, gresie, marmura, mozaic, pvc, linoleum sau beton sclivisit acoperit cu rasina ori vopsea speciala, asfalt, etc au fost construite mai multe modele de masini profesionale care matura si aspira (in functie de model) la o singura trecere. Aceste masini efectueaza maturarea pavimentelor cu ajutorul unor perii conice pentru curatarea la bordura si cilindrice pentru maturarea principala, confectionate din PPL sau din mixt PPL+otel, ori din fibra naturala (in functie de tipul de paviment pe care le intretin), insotite de un sistem propriu de aspirare (in functie de model) astfel incat sa asigure o suprafata perfect curata in urma utilajului. Masinile pot fi cu actiune pedestra (cu omul in spatele echipamentului) ori cu volan (cu om la bord), pot fi cu acumulatori la 12v / 24v / 36v (in functie de model) sau cu motor pe benzina, respectiv motorina. Gama de masini pentru maturat este diferentiata de capacitatea fiecarui model de stocare a rezidurilor, de tipul de propulsie si frontul de lucru.Avantajele descrise mai sus sunt doar cateva dintre motivele pentru care ai nevoie de masini pentru curatenie. Proprietarii de birouri si locuinte apreciaza acest echipamente de curatare foarte convenabile, deoarece curatarea spatiilor se va face mult mai usor si rapid. Toate produsele prezinta mai multe caracteristici benefice care iti vor transforma spatiul intr-unul mai curat, atragator, primitor, precum si mult mai sanatos.Alege produse profesionale de cea mai inalta calitate, comercializate de GAMA-ANCAVIVI pentru pastrarea sanatatii personale, a familiei, a angajatilor sau a clientilor tai. Sunt create special pentru curatarea, igienizarea, protectia si intretinerea tuturor tipurilor de spatii pe care le ai in intretinere!