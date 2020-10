Games for Business - o platforma SaaS de learning experience, capabila sa sustina procesul de transformare digitala din organizatii

Costuri de implementare si obiective de business

Contextul actual si prelungirea procesului de muncaadoptat de tot mai multe companii, cel putin pana la finalul acestui an, au stat la baza nevoii de transformare digitala a proceselor interne de HR ale acestora.Solutiile oferite devin astfel in sprijinul organizatiilor atunci cand acestea isi propun sa transfere informatii si cunostinte intr-un mod centrat pe angajat, contribuind, in acelasi timp, la imbunatatirea performantei si a procesului de invatare si dezvoltare a acestora., a explicat Mihaela Perianu, Managing Partner Aims Romania.Printre noile servicii pe care Aims Romania si Exploratist le dezvolta cu aceasta platforma de learning experience se numara actualizarea continutului informational existent in organizatie intr-un format usor, creativ si accesibil, managementul continutului de invatare si al utilizatorilor, planificarea si gestionarea comunicarii interne, activarea si, nu in ultimul rand, lansarea unor elemente de engagement in cadrul platformei pentru cresterea gradului de adoptie si folosire a acesteia.Alaturi de Aims, Exploratist are exclusivitate in Romania pentru promovarea si vanzarea solutiilor din portofoliul. Obiectivul este acela de a deveniatunci cand vine vorba de platforme digitale de learning experience , si prima optiune pentru solutiile de tip SaaS care permit digitalizarea proiectelor din zona deAceasta platforma de learning experience implica activ angajatii, eficientizeaza transferul de cunostinte, face procesul de invatare clar si consistent si surprinde esenta informatiilor pe care le transfera pe o interfata digitala prietenoasa, inclusiv pe dispozitivele mobile. Astfel, noile capabilitati setate in strategia organizatiei se pot transfera facil si rapid catre un numar mare de angajati.Beneficiarii acestei platforme sunt companiile cu cel putin 150 de angajati, indiferent de industrie. Costurile implementarii solutieipornesc de la 5.000 de euro si cresc, in functie de complexitate, numar de angajati, perioada de implementare si alti factori pana la 50.000 de euro. Aims Romania si Exploratist vizeaza ca acest parteneriat sa atinga in urmatorul an o cifra de afaceri de peste 200.000 de euro.- adauga Silviu Andrei Petran, Managing Partner Exploratist.Utilizarea in companii a programelor oferite prin platforma de learning experience a generat o crestere de 190% a numarului de candidati care au aplicat pentru pozitii vacante, a influentat pozitiv evolutia indicelui de retentie a angajatilor (+18%) si a crescut cu 51% gradul de implicare voluntara a angajatilor in programele de invatare si dezvoltare profesionala.La nivel international, solutiile multipremiateau generat rezultate exceptionale in companii precum Coca-Cola, Generali, PwC, NN, OTP Bank, KPMG si Erste Bank.#####, parte a grupului Aims International prezent in top 10 companii de Executive Search din lume activeaza de peste 25 de ani si in Romania, oferind servicii de HR si recrutare pentru middle si top management la cele mai inalte standarde.este prima agentie de brand si employee experience din Romania, cu peste 9 ani de activitate pe piata romaneasca, livrand integrat servicii si produse HR, de marketing si digital menite sa acopere intregul ciclu de viata al angajatilor intr-o organizatie., companie din Ungaria, fondata in 2016, a devenit un furnizor-cheie de solutii de learning & development pentru intreprinderile multinationale. Games for Business a fost recunoscuta pe plan international, primind de-a lungul anilor numeroase premii, printre care Employee Engagement Awards, HCM Excellence Awards, The Learning Awards, Learning Technologies Awards, HRO Today's Award. EduPRO, cea mai mare companie austriaca de formare profesionala, care face parte din portofoliul Luxempart din Luxemburg, a achizitionat 90% din actiunile Games for Business Ungaria in 2019.